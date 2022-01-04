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Türk kızlarına hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı

Aydın Didim'de yaşadığı ortaya çıkan Suriye uyruklu iki kişinin Türk kızlarını hedef alan çirkin sözlerinin ardından yakalandığı açıklandı

04 Ocak 2022 Salı 08:01
Türk kızlarına hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı

Türk kızlarına hakaret eden 2 Suriyeli yakalandı


Sosyal medya üzerinden Türkiye'de yaşayan kızlara hakaret eden Suriye uyruklu iki kişi yakalandı. Söz konusu olay Aydın'da yaşandı. Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda kısa sürede gündem olan iğrenç olay sonrasında emniyet güçleri harekete geçti. Videodaki yabancı uyruklu kişiler "Türk kızlarına sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" diyerek ahlaktan yoksun kelimeler kullanmışlardı. İki zanlının sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmesini isteyen vatandaşlar bu tür olayların son aylarda hızla arttığı uyarısında bulunuyor.

Aydın'da yaşanan iğrenç olayın ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki Suriye uyruklu kişi, bir video görüşmesinde Türk kızlarına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Özellikle bilerek isteyerek iğrenç sözleri kullanan videodaki kişinin 'Türk kızları o... Onlara tecavüz edeceğim" dediği duyuluyor.

SON DAKİKA: İĞRENÇ SÖZLER SONRASI EMNİYET HAREKETE GEÇTİ!

Sosyal medya üzerinden Türk kızlarına galiz hakaretlerde bulunan iki yabancı uyruklu kişi

O İĞRENÇ SÖZLER SONRASI YAKALANDILAR


"Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! Türk kızlarına hakaretler eden yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı tespit yaparak o kişileri yakaladı.

KONUŞTUĞU KİŞİYE DE HAKARET ETTİ 'ERKEKSEN GEL BURAYA'

Aydın'da yaşayan yabancı uyruklu iki kişi video sırasında karşısındaki vatandaşa 'Öyle klavya ardından erkeklik yapmak kolay, haydi gel burada yap' diyerek tehdit etti.

Son Güncelleme: 05.01.2022 11:22
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli
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