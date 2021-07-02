Türk Lirası ile burnunu silen densiz Filistinli sınır dışı edildi

Her İsrail saldırısında Türkiye'den başka hiç bir ülkenin umursamadığı Filistinli'lerden akıllara durgunluk veren hakaret. Filistinli bir turistin elindeki Türk Lirası ile burnunu silme görüntüleri sert tepkilere neden oldu.