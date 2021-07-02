Türk Lirası ile burnunu silen densiz Filistinli sınır dışı edildi
Yemek yediği restoranda elindeki Türk Lirası parayla önce burnunu silen sonra da hesap ödeyen Filistin kökenli İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.
İstanbul'da bir restoranda çekilen videoda Türk Lirası ile burnunu sildiği görülen Filistin asıllı İsrail vatandaşı, gözaltına alındı. Zanlı, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
İstanbul'da bir restoranda burnunu sildiği Türk Lirası'yla hesap ödeyen ve o anları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşan İsrail vatandaşı turist gözaltına alındı.
Polis ekipleri, videoyu paylaşan kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı Mohamad Nader Badarneh olduğunu belirledi.
Polis ekipleri, "Devlet egemenliği alametlerini aşağılama" suçundan hakkında gözaltı kararı verilen zanlıyı, Beşiktaş'ta kaldığı otelde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelinin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği belirtildi.