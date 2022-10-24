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Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni gözaltında

Kısa süre önce paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:43
Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni gözaltında


Türk lirasını klozete atan sosyal medya fenomeni gözaltında


Takipçi uğruna sosyal medya rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken Mikail Can Kurnaz adlı şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Kısa süre önce paylaştığı videoda 100 Türk lirasını klozete atıp üzerine sifon çeken sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı.


Sosyal medyada Mika Can Raun olarak tanınan Mikail Can Kurnaz kısa süre önce yayınladığı bir videosunda 100 Türk lirasını klozete atarak üzerine de sifon çekmişti.


Mikail Can Raun gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu.

Mikail Can Raun, son videosunun ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Mika Can Raun ifadesinin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak' suçundan adli makamlara sevk edildi. 

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