Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı





Birkaç yobaz arabın Atatürk posterini hedef alan saldırısı, Türkiye'de Türk düşmanları tarafından takip ediliyor. Üsküdar'da bir imam hatip lisesinde Atatürk posterine düzenlenen çirkin saldırının infial yaratmasının ardından bu kez Kayseri'den benzer görüntüler geldi.

Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı.

Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

