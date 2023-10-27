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Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı

Türk halkı AKP yandaşlarının 'Anma 'ya çekindiği Cumhuriyet'in 100. yılını ilk gün heyecanıyla kutlarken, Atatürk posterini yakanların görüntüleri sosyal medyaya düştü.

27 Ekim 2023 Cuma 13:43
Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı






Türk milleti Cumhuriyeti kutlarken onlar bakın ne yaptı



Birkaç yobaz arabın Atatürk posterini hedef alan saldırısı, Türkiye'de Türk düşmanları tarafından takip ediliyor. Üsküdar'da bir imam hatip lisesinde Atatürk posterine düzenlenen çirkin saldırının infial yaratmasının ardından bu kez Kayseri'den benzer görüntüler geldi.

Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 lise öğrencisi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Kayseri'nin İncesu ilçesinde lise öğrencileri A.K., A.N. ve H.E., Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yaktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Öğrencilerden A.K.'nin fotoğrafı ateşe verdiği, diğer arkadaşlarının ise yanında bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay sosyal medyada da paylaşıldı. Olayın ardından 3 öğrenci, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Kayseri’de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.
 

Anahtar Kelimeler:
AtatürkCumhuriyetKayseri
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