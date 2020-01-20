Türk Telekom'a hacker saldırısı saatlerce sürdü

Türkiye'de milyonlarca kişi, siber saldırıya uğrayan Türk Telekom'un yetersiz altyapısı yüzünden mağdur oldu. Daha önce Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında neredeyse 36 saat süreyle hizmet veremeyen Türk Telekom'un son yıllarda tüketiciyle yaşattığı sorunlara, ilgili bakanlıkların el atması isteniyor. Türk telekomu şikayet etmek için binlerce mesaj atan vatandaşlar tüketici hakem heyetlerinin de bu konuda yanlı davrandığını iddia ediyor.

SAATLERCE SÜREN KESİNTİ

Türk Telekom'dan internet erişimine dair resmi açıklama geldi. Öğle saatlerinden bu yana kaynaklanan internet erişim sorunu vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştu. İşte Türk Telekom'dan yapılan açıklama...



İnternet erişiminde sorun yaşayan vatandaşlar "İnternet çöktü mü? İnternet ne zaman gelecek? sorularının cevabını arıyordu. Öğle saatlerinde internet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom’dan son dakika açıklaması geldi. İşte haberin detayları...

TÜRK TELEKOM'DAN İNTERNET KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir.

Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür.

Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.