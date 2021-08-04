Türk uçağında skandal kargo | 1304 kilo kokain çıktı

Türkiye küresel çapta yeni bir uyuşturucu madde operasyonu ile gündem. Yine bir Latin Amerika ülkesinde bu kez operasyonun yapıldığı araç bir zamanlar Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kullandığı Ata uçağı. 25 bavul dolusu kokainin sahibi İspanyol yolcunun sorgusu devam ederken, Türk uçuş ekibi de polis gözetiminde tutuluyor.

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Brezilya Narkotik polisi ihbar üzerine bu sabah Fortaleza havalimanında, ACM Airlines Türk şirketine ait özel bir jette 1.3 ton kokain ele geçirdi.



İspanyol yolcu ve uçağın dört Türk mürettebatı sorgulanmak üzere gözaltına alındı. pic.twitter.com/CjUwLAvlEa — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) August 4, 2021



Brezilya Polisi, Leite Lopes Havaalanı’nda bir Türk jetine operasyon yaptı. Operasyonda en az 25 bavul dolusu (1304 kg) kokain ele geçirildi. Uçaktaki bir ispanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alındı.

Brezilya polisi tarafından yapılan operasyonda, Türk tescilli bir özel uçakta en az 25 valiz dolusu kokain olduğu belirtilen uyuşturucu yakalandı.

TC-GVA tescilli Gulfstream 4 tipi uçak 1 Ağustos günü sabah saat 07.30'da İzmin Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalandı.

ÖZAL DÖNEMİNDEN KALMA UÇAK

Hiç yolcusu yoktu. Varış noktası Riyad'dı. Riyad Kral Halid Havalimanı'nda tam 16 yolcusunu alan uçak, saat 12'de İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde bulunan Malaga şehrine gitmek üzere havalandı.

Uçak ertesi gün saat 16.30'da boş olarak Malaga'dan Brezilya'nın Fortaleza kentine, buradan da yaklaşık 5 saatlik bir uçuşla güneydeki Sao Paulo kentinde Ribeirao'daki Leite Lopes Havaalanı'na gitti.

İddiaya göre havalimanı apronunda açıkta değil, Gold Sky'a ait bir kapalı hangara park edildi.

Hangarda uçağa Gonzalez Valdes adında İspanyol bir yolcu bindikten sonra uçak havalandı ve gümrük işlemleri için Fortaleza’ya indi.

Brezilya polisinden operasyon

İşte tam bu noktada indikten hemen sonra Brezilya polisi operasyonun düğmesine bastı. Uçağın bagajındaki yaklaşık 25 bavul tek tek aprona dizildi.

Brezilya polisi operasyonu saniye saniye kaydetti. Bu kayıtlarda bavullardan bir tanesinin kabinde İspanyol yolcu Gonzalez Valdes'in önüne açıldığı görülüyor.

Video kaydında Brezilya polisi önce Türk Kaptan Pilot V.D.'ye bavulu soruyor, ancak kaptan yolcuya ait kişisel bir bavul olduğunu söyleyince polis yolcuya yöneliyor. İspanyol yolcudan bavulu açmasını istiyor.

Hızlıca kokain testi yapıldı

Brezilya polisi hemen orada bavuldaki toz üzerinde hızlı ve pratik bir test uygulamasıyla uyuşturucunun kokain olduğunu söylüyor.

İspanyol yolcu Gonzalez Valdes ile Kaptan Pilot V.D., ikinci pilot, kabin memuru, teknisyenden oluşan toplam dört kişilik Türk mürettebat Brezilya polisi tarafından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan ekibin sorgusu sürüyor.

Operasyon yapılan uçağın uçuş planında bir sonraki durağının Brüksel olduğu oradan da ABD'ye gideceği belirtiliyor. Uçakta en az 25 bavul içindeki kokainin miktarı, Brezilya medyasına yansıyan Federal Polisi’nden edinilen bilgiye göre toplam 1304 kilogram olduğu belirtiliyor.

"Bağaj yolcuya ait"

İstanbul merkezli ACM Havacılık’tan İspanya vatandaşı bir kişiye kiraladıkları uçakta, Brazilya’da yapılan aramalarda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı:

"Uçağın Belçika Brüksel Havalimanı’na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye’ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Bir zamanlar Cumhurbaşkanı uçağıydı

Operasyona sahne olan uçak uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan TC-ATA tescilli Gulfstream 4 tipi özel jet… Turgut Özal döneminde satın alınan ve 2016 yılına kadar devlet protokolü tarafından kullanılan uçak 5 yıl önce Diyarbakırlı iş adamı Şehmuz Özkan'a satıldı. Uçak Özkan’ın sahibi olduğu ACM Havacılık adına kayıtlı.

Naim’i Türkiye’ye getiren uçak

Ağzına kadar uyuşturucu kargosuyla yakalanan uçağın Türkiye tarihinde önemli bir yeri daha var. Dünya ve olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun Bulgar zulmü nedeniyle Merlborne’den Türkiye’ye kaçışında, Özal’ın talimatıyla bu uçak kullanılmıştı.