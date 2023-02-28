Türkiye'de bu da oldu | Jeofizikçi Prof. Dr. gözaltına alındı



Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem felaketi sonrası 45 bine yakın vatandaşımız can verirken, enkaz altına ulaşılmada güçlük yaşandığını kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itirafına rağmen, görüşünü açıklayan ünlü bilim insanı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Ercan hakkında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik sosyal medyadan yaptığı "İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş" şeklindeki paylaşımı dolayısıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Ercan, soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatı üzerine Elazığ'da gözaltına alındı.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Deprem felaketleri konusunda halka yanlış bilgi veren. vatandaşı kandıran devletin resmi çalışanları hakkında nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz açıklama yok.

Bazı TV kanallarında depremin uzaydaki uydulardan atılan titanyum çubuklar ile fay kırıklarının harekete geçirilerek oluştuğunu idida eden Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım başta olmak üzere, çok sayıda yalan bilgi sosyal medyada yoğun olarak paylaşılmıştı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kimdir?

1947 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. Selânik kökenlidir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın büyük torunu olduğu biliniyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında Türk bir akademisyen ve araştırmacıdır. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı olarak hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Ercan'ın araştırma ilgi alanları arasında güç elektroniği, yenilenebilir enerji sistemleri, elektrikli araçlar ve güç kalitesi yer almaktadır. Bu konularda birçok makale, yayın ve kitap bölümü yazmış ve çalışmaları çeşitli saygın dergilerde yayımlanmıştır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, Prof. Dr. Ercan birçok ulusal ve uluslararası araştırma projesinde yer almış ve çeşitli endüstriyel ve hükümet kurumlarına danışmanlık hizmeti vermiştir. Elektrik ve elektronik mühendisliği alanına katkılarından dolayı birçok ödül ve onur belgesi almıştır.

1960-1963 arasında Nazilli Ortaokulu'nda öğrenim gördü; 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğenimini 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde tamamladı.

1970'te ABD'ye gitti; Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nden yüksek lisans (1973) Colorado Madencilik Okulu'ndan doktora (1975) derecesi aldı. 1975 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde kadrosunda görev aldı. 1980 yılına kadar Massachusetts Institute of Technology'de doktora sonrası çalışmalar yaptı. 2011'de Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaya başladı.

17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır.[kaynak belirtilmeli] Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazarıdır.

1983'te özel bir kuruluş olan "Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu"'nu kurdu. 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı,[kaynak belirtilmeli] 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapmıştır. 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır. 2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yaptı.