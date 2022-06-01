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Türkiye'den kaçmıştı | Galip Öztürk, Gürcistan'da gözaltına alındı

Metro Şirketler Grubu’nun sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı

01 Haziran 2022 Çarşamba 00:58
Türkiye'den kaçmıştı | Galip Öztürk, Gürcistan'da gözaltına alındı

Türkiye'den kaçmıştı | Galip Öztürk, Gürcistan'da gözaltına alındı


Gürcistan’ın Batum kentinde Metro Şirketler Grubu’nun sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma dahilinde vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılması şüphesi ile gözaltına alındığı bildirildi.

Metro Şirketler Grubu’nun sahibi Galip Öztürk, Gürcistan’ın Batum kentinde gözaltına alındı. Gürcistan Maliye Bakanlığı’nın Soruşturma Servisinin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, mahkeme kararına dayanarak Öztürk’ün gözaltına alındığı belirtilerek, "Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik ve yasadışı gelirin yasallaştırılmasıyla ilgili muhtemel gerçeklerin araştırılması sırasında diğer maddi delillerle birlikte çok miktarda para ile uyuşturucu ve psikotrop maddeler bulunmuş ve mahkeme kararıyla buna el konmuştur” denildi.

Açıklamada, “Bu bağlamda Galip Öztürk Gürcistan Ceza Kanunu’nun 6 yıla kadar hapis cezası öngören 260 ve 261. maddelerinin ilk bölümü uyarınca gözaltına alındı" ifadeleri kullanılarak, soruşturmanın sonuçları periyodik olarak kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi. Gürcistan basınında yer alan haberlerde, Öztürk’ün sahibi olduğu ve Batum’da bulunan “Metro City” şirketine mali polis ve özel kuvvetler tarafından operasyon düzenledi bildirilmişti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

28 Eylül 1996’da Kuvvet Köseoğlu’nun Samsun’da kan davası nedeniyle öldürülmesi ile ilgili davada Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yargılandığı davada, cinayeti işleyen Kudret Okumuş, yurtdışına kaçmaya çalıştığı sırada 28 Ağustos 2011’de Çorum’da yakalanmıştı.

Davaya bakan İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Ekim 2012’de sanıklar Y. Y., A O., Y. Ö., S. Ş. ve C. K. hakkında, delil yetersizliğinden beraat, Öztürk ile cinayetin tetikçisi Okumuş’a müebbet hapis cezası vermişti. Kararda, Öztürk cinayetin azmettiricisi olarak yer almıştı.

Anahtar Kelimeler:
GürcistanMetro TurizmGalip öztürk
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