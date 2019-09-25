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Türkiye, Fırat'ın doğusunda operasyon için hazır

Terör örgütlerinin Suriye yapılanmasına yönelik operasyon için, Türkiye'nin sınıra yaptığı yığınak tamamlandı. ABD'nin Ankara'yı 'Ortak devriye' ile oyalama süreci devam ederken, TSK operasyon için emir bekliyor.

Türkiye, Fırat'ın doğusunda operasyon için hazır

Terör örgütlerinin Suriye yapılanmasına yönelik operasyon için, Türkiye'nin sınıra yaptığı yığınak tamamlandı. ABD'nin Ankara'yı 'Ortak devriye' ile oyalama süreci devam ederken, TSK operasyon için emir bekliyor.

25 Eylül 2019 Çarşamba 22:25
Türkiye, Fırat'ın doğusunda operasyon için hazır

Türkiye, Fırat'ın doğusunda operasyon için hazır


Suriye'den yeni bir göç dalgasını Ankara'nın kaldıramayacağı açıklamasının ardından, TSK'nın sınırın tamamında harekat için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi. ABD, bir yanda Türkiye Suriye sınır hattı boyunca kısıtlı bir alanda karadan ve havadan ortak devriye uygulamasının sürdürülmesini isterken, diğer yandan PKK'lı teröristlerle  de ortak manevralar yaptığı ortaya çıktı. Suriye'de PKK'lı teröristler için yarım asırlık müttefikini satan ABD ordusu Türkiye'nin askeri seçeneklerden uzak tutmak için masada oyalama süreciyle zaman kazanmaya çalışıyor. Güvenlik kaynakları TSK'nın havadan ve karadan çok yönlü derinlikli bir harekat için hazır olduğuna dikkat çekiyor..

Çok sayıda batılı ülkenin askeri birliklerle işgal ettiği Suriye'nin Türkiye sınır hattında Ankara'nın operasyon süresince nasıl bir yol izleyeceği tam olarak bilinmiyor.


ABD, Fırat'ın doğusunda bir yandan Türkiye ile güvenli bölge çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da bölgeyi kontrol altında tutan terör örgütü PKK/YPG'ye lojistik desteğini sürdürüyor. ABD´nin ikili tavrı nedeniyle Türkiye, birden fazla seçeneği göz önünde bulundurarak, hazırlık yapıyor. 

TSK HAVA HAREKATI İÇİN HAZIR

PKK/YPG'nin Fırat´ın doğusundaki tüm faaliyetlerinin izlendiğini, stratejik hedeflerinin belirlendiğini belirten güvenlik kaynakları, teyakkuz halinde bekleyen TSK'nın kara ve hava harekatı için hazır olduğunu söyledi.
 

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