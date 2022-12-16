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Türklere hakaret eden Rus genci Ukraynalı kadınlar susturdu

Ukrayna işgali sırasında askere alınmaktan korkarak Türkiye'ye kaçak Rus gençlerin Türk ulusuna hakaretine Ukraynalı kadınları sert çıktı.

16 Aralık 2022 Cuma 21:04
Türklere hakaret eden Rus genci Ukraynalı kadınlar susturdu

Türklere hakaret eden Rus genci Ukraynalı kadınlar susturdu

İstanbul’da bir markette alışveriş yapan iki Rus genci, kendi aralarında yaptıkları sohbette Türklere hakaret etti. İki Rus genci Türklerden “Çurki” diye bahsetti. “Çurki” Rusça’da Türklerin aptal olduğunu niteleyen bir aşağılama kavramı. Rus gençler Türklere hakaret ettiği sırada markette bulunan Ukraynalı savaş mağdurları, iki Rus gence tepki gösterdi. 

Rus gençlere tepki gösteren Ukraynalı savaş mağduru bir kadın, Türklere bu şekilde hakaret edemeyeceklerini söyledi. Rus genci bütün küstahlığıyla savaş mağduru kadına, Türkleri sevip sevmediğini sordu. Ukraynalı savaş mağduru kadın, Rusların gerçek yüzünü ortaya çıkarır bir şekilde Türkleri sevdiğini; Rusların ise kendilerinden başka kimseyi sevmediğini söyledi.

UKRAYNALI SAVAŞ MAĞDURLARI KÜSTAH RUS GENCE HADDİNİ BİLDİRDİ!

Ukraynalı savaş mağduru kadın, suçu yokmuş gibi tartışmayı sürdürmeye devam eden küstah Rus gencine Türklere hakaret etmesinin bütün bir ulusa hakaret etmesi olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ukraynalı savaş mağduru genç erkek, Rus gence “neden Rusya’da olmadığını” sordu. Küstah Rus genci, Rusya’dan savaş gitmek istemediği için kaçtığını söyledi. Tepkinin büyüdüğünü fark eden Rus genci, çıkışa doğru yöneldi.
 

Anahtar Kelimeler:
Rus GenciUkraynaRusya
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