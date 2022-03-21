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Türkü Barda istek kavgası | Mekanı dağıttılar

Ataşehir'de bir grubun istek parçasını beğenmeyenlerin neden olduğu kavga yüzünden mekan savaş alanına döndü. Polis kavga çıkaranları gözaltına aldı.

21 Mart 2022 Pazartesi 11:44
Türkü Barda istek kavgası | Mekanı dağıttılar

Türkü Barda istek kavgası | Mekanı dağıttılar


İstanbul Ataşehir'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, eğlence mekanı savaş alanına döndü.

İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Türkübar, istek parçası yüzünden adeta savaş alanına döndü. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı.

Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. 

Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı. Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. 

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:
Türkü BarKavga
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