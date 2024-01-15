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Türkülerle Bir Kastamonu Masalı

16 Ocak, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu

15 Ocak 2024 Pazartesi 14:42
Türkülerle Bir Kastamonu Masalı






Türkülerle Bir Kastamonu Masalı

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKI), Kastamonu’yu farklı değerleriyle tanıtma hedefi kapsamında, 16 Ocak 2024, saat 20.00’de AKM’de “Türkülerle Bir Kastamonu Masalı” adlı konser programına ev sahipliği yapıyor.

DMKI üyesi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Şenel'in proje koordinatörlüğünde hazırlanan, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Uğur Kaya yönetiminde gerçekleştirilecek konserde, tamamen Kastamonu'ya dönük bir özel repertuvar seçkisi, halk oyunları eşliğinde sunulacak.

Büyük bir kısmı ilk defa seslendirilecek olan türküler arasında Kastamonu'nun merkezi seymen müziği karakterindeki türkü ve oyun havaları, tekke müziği örnekleri, Karadeniz sahiline özgü gemici türküleri ile kemane havaları, bir kısım ağıtlar, tarihi türkülerin yanı sıra, gelin-kaynana atışmaları ve yüksek sanat değeri olan tarihi oturak türküleri de bulunuyor.  

Konser öncesi ise, araştırmacı usta Veliye Martı koleksiyonundan sarı yazma ve kalıplarının İstanbul’dan Cide’ye uzanan öyküsüne ilişkin ilginç bir anlatıyı izlemek mümkün.

Son Güncelleme: 15.01.2024 18:50
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