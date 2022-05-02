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U14 maçında çocuklara bıçaklı satırlı saldırı

İstanbul Pendik ilçesinde U14 lig maçı sırasında atılan torpil kavgaya neden oldu. Bıkan kargaşada elinde satır ve bıçaklı saldırganlar çocuklara da saldırdı.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 23:53
U14 maçında çocuklara bıçaklı satırlı saldırı

U14 maçında çocuklara bıçaklı satırlı saldırı

Pendik'te iki takım, U14 lig maçında karşı karşıya geldi. Maç sırasında iddiaya göre torpil atılması üzerine bir taraftar grubu, maçı izleyen yaşı küçük çocuklara saldırdı. Stadın dışına taşan olayda çocukların bazıları kesici alet ve sopalarla yaralandı.


Pendik Sahilspor ve Kaynarcaspor takımları dün U14 liginde karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç 1-1 devam ederken seyirciler arasından bir kişi torpil patlattı.

Bunun üzerine öfkelenen tribündeki Pendik Sahilspor taraftarları, yanlarına geldikleri maçı izleyen yaşı küçük çocukları bir anda darbetmeye başladı.

Ne olduğunu anlamayan çocuklar, kaçarak stadın dışına çıktı. Aracından silahını alan bir saldırgan ise havaya ateş ederek geri geldi. Başka bir saldırgan ise elindeki satırı etrafa savurdu. Yaşı küçük çocuklar öfkeli taraftarların ellerindeki kesici aletler ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından darbedildi. Olayda bir otomobil de hasar gördü. Hastaneye giden yaralılar tedavi altına alındı ve saldırganlardan şikayetçi oldu. 

"KARŞI TARAFIN DA ÇOCUK OLDUĞUNU UNUTMUŞ GALİBA"

Fatih Topçu, "Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm. Elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk. Yani kavgaya karışan çocuklar gördüğünüz gibi ufacık çocuklar. Her tarafları kesik. Ondan sonra şikayetçi olmalarını söylediğimde hepsi 'korkuyoruz abi şikayetçi olamayız' dediler. Bunu duydum daha çok üzüldüm. Karşı taraf çocuklarını izlemeye gelmiş ama bunların da çocuk olduğunu unutmuş galiba. Baktığınız zaman ne olursa olsun bunlar da sabi sübyan. Kınıyorum. Yaşlı bir amca geliyor. Diyor ki 'hayır ne yapıyorsunuz falan' derken o da yanda karısı var herhalde. O adam da dayak yiyor. Kafası falan açılıyor. Hastanede olan çocuklar var şu anda. Bir tane resmi araba siyah plakalı. O da herhalde şikayetçi şu an. Resmi bir arabanın da camlarını falan döküyorlar. Onu da gördüm" dedi.

"BIÇAKLARLA, SATIRLARLA GELİYORLAR, SOPAYLA DÖVÜYORLAR"

Yaralanan Deniz Efe Seven, "Burada maç izlerken üç, dört kişi geliyor. Durduk yerde torpil atıyorlar. Bize saldırmaya çalışıyorlar. Biz de kaçarken aşağı tarafta tutuyorlar. Bıçaklarla, satırlarla geliyorlar, sopayla dövüyorlar. Arkadaşlarımız falan hep yaralı, kolları hep kesik. Birinin de yüzü yarık böyle. Şikayetçi oldular. Ben de oldum. Kolum çok acıyordu. Bir de şişti bayağı" diye konuştu. 

ÇOCUKLARA ŞİDDET GÖSTERDİLER

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların stattan koşarak dışarı çıktığı, saldırganların çocukların peşinden gittiği, saldırganların yakaladıkları bir çocuğu sopayla dövdüğü, bazı vatandaşların taraftarları durdurmaya çalıştığı, bir saldırganın elindeki satırı etrafa savurduğu, bazı saldırganlar sopalarla çocukları dövmeye devam ederken bir saldırganın da yanına aldığı silahıyla havaya ateş ettiği, elinde satır olan saldırganın ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldığı, bir çocuğun yere yatırılarak tekme ve sopalarla dövüldüğü ve saldırganların duruma tepki gösterenlere de saldırdığı görülüyor. 

Anahtar Kelimeler:
PendikKavgaU14
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