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Üç şeritli boş yolda takla atan araç görenleri hayrete düşürdü

Üç şeritli bomboş yolda takla atan aracın içindeki 3 kişi yaralandı. Gece yarısı meydana gelen kazayı görenler hayrete düştü

13 Eylül 2020 Pazar 06:28
Üç şeritli boş yolda takla atan araç görenleri hayrete düşürdü

Üç şeritli boş yolda takla atan araç görenleri hayrete düşürdü

Bursa’da 3 şeritli düz yolda giderken takla atan araçtaki 3 kişi yaralandı. Polisin uzun süre nasıl olduğunu anlamaya çalıştığı kazada sürücü arkasından bir başka aracın dokunduğunu iddia etti

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 00:30’da Bursa-İzmir Karayolu Küçüksanayi Kavşağı’nda meydana geldi.

Emre İ. idaresindeki 16 AT 118 plakalı otomobil, İzmir istikametinden Bursa istikametine seyir halinde iken Küçüksanayi Kavşağını geçtikten sonra 3 şeritli düz yolun ortasında takla attı.

Ters dönen aracın sürücüsü Emre İ. ile yanında bulunan Ümmü Gülsüm D. ile Yağmur Y. yaralandı. kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş diğer sürücülerinde yardımıyla yol kenarına taşındı.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı şahısların olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Ters dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken polis nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalıştığı kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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BursaHaberi
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