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Uçaktaki yolculara yanan uçak görüntüsü yolladı

Kalkışa hazırlanan uçakta, diğer yolculara yanan uçak videosu gönderen yabancı uyruklu şahıs paniğe neden olu. 

29 Aralık 2022 Perşembe 17:00
Uçaktaki yolculara yanan uçak görüntüsü yolladı

Uçaktaki yolculara yanan uçak görüntüsü yolladı


Trabzon'da İstanbul'a gitmek için havalanan Türk Havayolları (THY) uçağında airdrop uygulaması üzerinden diğer yolculara havada yanan uçak videosu gönderen yabancı uyruklu şahıs gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı. Son olarak uçakta tahliye anonsu ve sonrasında yaşananlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Trabzon Havalimanı'nda, dün saat 16.40'da, Trabzon-İstanbul seferi gerçekleştirecek olan THY'ye ait Boeing 737 uçağındaki İsrail uyruklu A.M.R., uçuş öncesi yolcuların cep telefonlarına 'AirDrop' uygulamasıyla, havada yanan uçak fotoğrafı yolladı.


Panik yaşayan yolcular, durumu kabin ekibine bildirdi. Aprona güvenlik güçleri çağırıldı, uçak da güvenli park alanına çekildi. Şüpheli A.M.R. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, yolcular ve tüm bagajlar da uçaktan indirildi. Bomba imha uzmanları, uçakta arama yaptı, herhangi bir olumsuz durum ve düzeneğe rastlanmadı. İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de havalimanına gelip, durum hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yolcuların tekrar alındığı uçak, yaklaşık 5 saat süren işlemlerin ardından İstanbul'a hareket etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Turistik gezi amaçlı kente gelen ve ifadesinde, "Fotoğraf daha önce ülkemde bana gönderilmişti, silmiştim. Ne oldu anlamadım, yeniden paylaşım oldu, telefona virüs bulaştığını sanıyorum. Paylaşımı bilerek ben yapmadım. Böyle bir olumsuzluğa neden olduğum için herkesten çok özür dilerim" dediği belirtilen şüpheli, işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. A.M.R., başka uçakla İstanbul'a gitti.

YANINDAKİLER UYARMIŞ

Tedirginlik yaşanan havalimanında polis, yabancı uyruklu şüphelinin yanı sıra bazı yolcuların da ifadelerine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre; planlanan uçuşta rötara neden olan şüphelinin, yan koltuktaki diğer yolcular tarafından, paniğe yol açan paylaşımı yapmaması için uyarıldığı öğrenildi.


UÇAKTA TAHLİYE ANONSU KAMERADA

Öte yandan, kalkış için son hazırlıklar yapılan uçağın içinde bahse konu paylaşım sonrası yaşananlara dair, yolcuların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntü ortaya çıktı. Yolcuların koltuklarından kalkıp uçağı tahliye etmeye çalıştığı anların yer aldığı görüntüde; "Güvenlik sebebi problemiyle, bütün yolcuların uçağı terk etmesini rica ediyoruz. Ayrıntılı bilgileri yer personelimiz verecektir. Operasyon normal şekilde yürüyene kadar, sizleri burada bekliyor olacağız" diye uyarı anonsu yapıldığı duyuluyor.

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