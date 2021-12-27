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Uludağ'da kar tatili kabusa döndü | Otelde yangın çıktı

Bursa Uludağ'da bir otelin saunasında çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan vatandaşlar son anda kurtarıldı.

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:04
Uludağ'da kar tatili kabusa döndü | Otelde yangın çıktı

Uludağ'da kar tatili kabusa döndü | Otelde yangın çıktı

Kış turizminin en önemli yerlerinden biri olan Uludağ'da oteller bölgesinde bulunan bir turizm tesisinin sauna bölümünde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Otelde mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yangın, Kış turizminin en gözde mekanlarından biri olan Uludağ'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı otelin sauna bölümünde yangın çıktı. Otelde kalan tatilciler ise kendilerini can havliyle dışarı attılar. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Otele gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 5 vatandaşı kurtardılar. Uludağ 1. oteller bölgesine Bursa'dan ise takviye amaçlı ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise ayakta tedavi edildiler. Yangının çıktığı sauna bölümünün restoranın yan tarafında olduğu öğrenildi.


Uludağ'a tatil için gelen ve kaldığı otelde yangın çıkan Abdullah Karaman, ''Buraya tatil için geldik. Bugün de talihsiz bir olay yaşandı. Biz otel odasında oturuyorduk. Baktık dumanlar çıktı. Bizde panikle hemen aşağıya indik, herkes panik içindeydi. Herkes dışarı hemen çıktı. 2-3 kişi yukarıda mahsur kalmış. Onlarla alakalı hemen itfaiye ekipleri kurtardı. En alt katta galiba restoranın yan tarafında spa bölümünde bir sorun olduğunu söyledi, arkadaşlar. Orada öyle bir sıkıntı çıkmış. Gerekeni yaptılar. 2-3 kişi mahsur kaldı onlardan kurtarıldı. Şuanda ciddi şekilde durumu kötü olan arkadaşımız yok'' dedi.

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