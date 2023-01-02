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Ümit Genç olayı | MİT ve Yargıtay üyesiyim diyerek dolandırmış

Yargıtay Üyesi, MİT Ajanı, Strateji Daire Başkanı olduğunu iddia ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekildiği iddia edilen fotoğrafları göstererek çok sayıda kişiyi dolandıran Ümit Genç hakkında önemli iddialar.

02 Ocak 2023 Pazartesi 18:00
Ümit Genç olayı | MİT ve Yargıtay üyesiyim diyerek dolandırmış

Ümit Genç olayı | MİT ve Yargıtay üyesiyim diyerek dolandırmış


Keandilerini MİT ajanı ve Yargıtay üyesi olarak dolandıran ve çok gizli devlet işleri için operasyon yürüttüğünü idida eden Ahmet Çarka ve Ümit Genç adlı şahıslar bir kadını 600 bin lirasını aldığı iddia edildi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programına konuk olan Özlem adlı kadın, kendisini dolandıran iki Beykoz Cumhuriyet Savcılığa'na suç duyurusunda bulundu.

CUMHURBAŞKANIMIZLA YAN YANA FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Dolandırıcı olduğu iddia edilen Ahmet Çarka adlı şahsın kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu bu sırada kullandığı araçta 'Yargıtay' yazılı araçla gelen Ümit Genç'in kendisini bankalara borçlandırdığını söyleyen Özlem hanım, ATV ekranlarında önemli bilgiler verdi. "Tanıştıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını gösterndiğini söyleyen Özlem Hanım 
Ümit Genç'in kendisine defalarca devletin gizli operasyonlarında kullanılmak üzere "Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde" para talep etti, her seferinde paraların bir havuzda toplandığını söyledi. Ümit'in talepleri doğrultusunda bankalardan çektiğim 600 bin TL kredi taksitleri ödeme günü gelince bana soğuk davranmaya başladılar. Hatta bir seferinde 'Senin aşkın yüzünden devlet çöküyor' diyerek çıkıştı."  

Ümit Genç'e havale edilen paraların da yoğun olarak Şükrü Genç ve Süleyman Ay, ile Emel Sarı adlı kişilerin banka hesaplarına gönderildiği iddia edildi.

Bu arada Nihat adlı bir vatandaş canlı yayına katılarak Ümit Genç'in bankadan kredi çıkarma karşılığında kendisinden de 200 bin lira talep ettiğini söyledi.

Hasan Sarı kimliğiyle Ataşehir'de Emniyet amiri veya emniyet müdürü olarak tanıtıyor ve orada oturuyor

Anahtar Kelimeler:
ümit GençAhmet çarka
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