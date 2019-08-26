Ümraniye'de şizofren hastası genç dehşet saçtı



Şizofren hastası genç ailesini katletti. Tüyler ürperten olay Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde gece meydana geldi.

İstanbul Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal (26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti. Annesi ile ağabeyi evde ölürken, hastaneye kaldırılan babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi. En küçük kardeş ise katliam evinden kurtulmayı başardı

Namık Kemal Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, evde oturdukları sırada İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen şizofren hastası Emre Yaşar Hayal, müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal ile tartışmaya başladı.

Cinnet getirdiği iddia edilen Emre Yaşar Hayal, evde bulunan silahı alarak ilk olarak babasını vurdu.

ANNESİNE VE AĞABEYİNE DE ACIMADI

Babasını vurduktan sonra, ağabeyi 31 yaşındaki Haluk Hayal'i de vuran Emre Yaşar Hayal, ardından annesi İncilay Hayal'in peşine düştü. Kendisini odaya kilitleyerek kurtulmak isteyen annesini hedef alan Emre Yaşar Hayal, odanın kapısını kırıp içeri girerek 55 yaşındaki İncilay Hayal'i de kafasından vurdu.

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA HAYATTA KALDI

Annesini öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus Hayal'in peşine düşen Emre Yaşar Hayal'in elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus Hayal bu sayede evden kaçmayı başardı.