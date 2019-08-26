Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
97149
ALTIN
288.508
DOLAR
5.8139
STERLİN
7.1455
EURO
6.4836

Ümraniye'de şizofren hastası genç dehşet saçtı

İnşaat mühendisi şizofren hastası Emre Yaşar Hayal, annesini, babasını ve ağabeyini silahla vurdu, Hayal daha sonra 5. kattan atlayarak canına kıydı.

Ümraniye'de şizofren hastası genç dehşet saçtı

İnşaat mühendisi şizofren hastası Emre Yaşar Hayal, annesini, babasını ve ağabeyini silahla vurdu, Hayal daha sonra 5. kattan atlayarak canına kıydı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:16
Ümraniye'de şizofren hastası genç dehşet saçtı

Ümraniye'de şizofren hastası genç dehşet saçtı


Şizofren hastası genç ailesini katletti. Tüyler ürperten olay Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi'nde gece meydana geldi. 
İstanbul Ümraniye'de babasıyla tartışan şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal  (26), babasını, annesini ve ağabeyini silahla vurduktan sonra kendisini 5. kattan atarak intihar etti. Annesi ile ağabeyi evde ölürken, hastaneye kaldırılan babasının durumunun ağır olduğu öğrenildi. En küçük kardeş ise katliam evinden kurtulmayı başardı

Namık Kemal Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, evde oturdukları sırada İnşaat Mühendisi olduğu öğrenilen şizofren hastası Emre Yaşar Hayal, müteahhitlik yapan babası İlyas Hüseyin Hayal ile tartışmaya başladı.

Cinnet getirdiği iddia edilen Emre Yaşar Hayal, evde bulunan silahı alarak ilk olarak babasını vurdu. 

ANNESİNE VE AĞABEYİNE DE ACIMADI

Babasını vurduktan sonra, ağabeyi 31 yaşındaki Haluk Hayal'i de vuran Emre Yaşar Hayal, ardından annesi İncilay Hayal'in peşine düştü. Kendisini odaya kilitleyerek kurtulmak isteyen annesini hedef alan Emre Yaşar Hayal, odanın kapısını kırıp içeri girerek 55 yaşındaki İncilay Hayal'i de kafasından vurdu. 

SİLAH TUTUKLUK YAPINCA HAYATTA KALDI

Annesini öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus Hayal'in peşine düşen Emre Yaşar Hayal'in elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus Hayal bu sayede evden kaçmayı başardı. 

Anahtar Kelimeler:
Ümraniyeşizofren HastasıAnneBabaNamık Kemal Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş sapığı bayıltana kadar dövdü
Vatandaş sapığı bayıltana kadar dövdü
Altındağ'da akıllara zarar kavga | Eşinin yanında bıçakladılar
Altındağ'da akıllara zarar kavga | Eşinin yanında bıçakladılar
Böyle canilik görülmedi, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
Böyle canilik görülmedi, doğum yapan eşini hastanede bıçakladı
Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 
Manyağın zoruna bak | Benim eşimin sonu da böyle olacak 
Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..
Ayı kazası, 2 hastanelik oldu..
Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı
Tramvay yolunu bir saat kapatan magandaya tepki yağdı
Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu
Alkollü kadın sürücü 6 araca çarparak durdu
Baba oğul bir oldu, doktora saldırdı...
Baba oğul bir oldu, doktora saldırdı...

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort