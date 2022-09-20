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Ümraniye'de bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu

İstanbul Ümraniye'de, denetim yapan ekiplerin işlem yapmasına sinirlenip otomobilini yakan sürücü etrafa ve polis ekiplerine bıçakla saldırdı. 

20 Eylül 2022 Salı 22:10
Ümraniye'de bıçaklı saldırgan vurularak durduruldu

Ümraniye'de bıçakla saldırgan vurularak durduruldu

İstanbul Ümraniye Esenşehin Mahallesi'nde denetim yapan polis ekiplerinin durdurduğu araç sürücüsü ile yanındaki şahıs ortalığı karıştırdı. Bıçaklı saldırgan çevrede esnafa saldırınca polis önce havaya ateş ederek  sürücüyü engellemeye çalıştı. Buna rağmen durmayan sürücüyü ateş ederek etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybederken, seken kurşunlardan 3 kişi de yaralandı. İstanbul Valiliği, Ümraniye’de bir kişinin polis kurşunuyla öldüğü, üç kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı.


Olay, saat 15.15 sıralarında Esenşehir Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, denetim yapan polis ekipleri, şüpheli buldukları 34 SL 926 plakalı otomobili durdurdu.


Hacizli olduğu gerekçesiyle aracının trafikten men edileceğini öğrenen sürücü Yavuz Genç ve yanındaki kişi işlem yapan polis ekiplerine tepki gösterdi. Sürücü Yavuz Genç, ardından çılgına dönerek otomobilini ateşe verdi. Cadde trafiğe kapatılırken sürücü bıçak çekerek yangına müdahaleye gelen itfaiye ekiplerini yaklaştırmadı.

Sürücü ardından polislerin arasına koşup bıçakla saldırmaya başladı. Arkadaşı ile birlikte polisi yere düşürdü. Arkadaşı yerdeki polise tekme atarken sürücü Yavuz Genç bıçakla saldırmayı sürdürdü.

Polis havaya ateş açtı. Buna rağmen durmayan Yavuz Genç’e ateş edilerek etkisiz hale getirildi. Genç ile seken kurşunlardan yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer saldırgan gözaltına alındı.

“BIÇAKLA POLİSE, HALKA, İTFAİYEYE SALDIRDI”

Çevre esnaflarından Şahin Acı, “Burada ölen kişi aracını yaktı. O ara polisler müdahale etmeye kalktı. İtfaiye ekiplerine bıçak çekti. Polis milleti yaralamaması için havaya ateş açtı. Kardeşini yere yatırdılar. O da bıçağını çekti, dört polisin arasına saldırdı. Polisleri vurmaya kalkınca polisler etkisiz hale getirdi. Polislerin hiçbir şekilde kabahati yoktu. Çünkü polisler ona yardım etmeye çalıştı. Tuttu yangın tüpü tarzında malzemeler attı, patlamalar oldu. Bıçakla polise, halka, itfaiyeye saldırdı. En son polis havaya ateş etti, ‘dur yapma’ dedi. Polislerin üstüne saldırma yapınca polis etkisiz hale getirdi. Aracı yakarken ‘ben bu aracın vergisini ödüyorum’ diyordu” şeklinde konuştu.


Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. Öte yandan, tüm yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İstanbul Valiliği’nden bugün yapılan açıklamada, Ümraniye’de bir kişinin polis kurşunuyla öldüğü, üç kişinin de yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, olayın ayrıntıları şöyle anlatıldı:

Son Güncelleme: 21.09.2022 17:46
Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeBıçaklı Saldırı
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