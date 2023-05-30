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Ünal Turan nişanlısı ile kaza yaptı, araç hurdaya döndü

Sosyal Medya fenomeni olarak tanınan Ünal Turan, nişanlısı Ceylan Koynat'ın hayatını tehlikeye atan hız denemesi faciayla sonuçlandı

30 Mayıs 2023 Salı 19:28
Ünal Turan nişanlısı ile kaza yaptı, araç hurdaya döndü

Ünal Turan nişanlısı ile kaza yaptı, araç hurdaya döndü

Sosyal medyanın ünlü fenomenlerinden Ünal Turan ve nişanlısı Ceylan Koynat'ın içinde bulunduğu araç aşırı hız nedeniyle kaza yaptı, Ünlü çiftin kullandığı araç ise hurdaya dönüştü.


İstanbul Sultangazi'de otomobiliyle hız denemesi yapan sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı Ceylan Koynat kaza yaptı. Kaza anı otomobil içindeki cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.

Sosyal medya fenomeni Ünal Turan ve yanında oturan nışanlısı şarkıcı Ceylan Koynat, dün gece saatlerinde Cebeci Tüneli'nde otomobille hız denemesi yaparken lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Turan kaza yaptı.


Kazada Ünal Turan ve Ceylan Koynat yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Turan kendisinin ve nişanlısının sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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