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Üniversite kayıt yolunda talihsiz kaza

20 Eylül 2021 Pazartesi 23:36
Üniversite kayıt yolunda talihsiz kaza

Üniversite kayıt yolunda talihsiz kaza

Samsun'da kızının kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmak için yola çıkan aile, Çorum yakınlarında kaza geçirdi. Feci kazada Dursun Er hayatını kaybetti.


Çorum'da Dursun Er'in kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atıp devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçtaki eşi Hatice, çocukları Rıza ve Dilanur Er ağır yaralandı. Ailenin kızları Dilanur'u Ankara'dan Samsun'a üniversite kaydı için götürdükleri belirtildi.

Çorum'daki kaza, sabah saatlerinde Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Dursun Er idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle takla atıp refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücünün eşi Hatice Er ile çocukları Rıza ve Dilanur Er, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KOPAN PARMAK ARADILAR

Bu arada hastaneye kaldırılan Hatice Er'in bir parmağının koptuğunun belirlenmesi üzerine trafik ekipleri, kaza yerinde kopan parmak aradı. 

Bulunan kopan parmak ekip aracıyla hastaneye götürüldü. Dursun Er'in cesedi ise olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ailenin kızları Dilanur'u, Ankara'dan Samsun'a üniversite kaydı için götürdükleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
KazaÇorumSamsunAnkara
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