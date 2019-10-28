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Üniversite öğrencileri Yozgaz'ta kaza geçirdi, 26 yaralı var

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, Yozgat Saraykent yakınlarında kaza geçirdi. Feci kazada 26 öğrenci yaralandı.

Üniversite öğrencileri Yozgaz'ta kaza geçirdi, 26 yaralı var

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs, Yozgat Saraykent yakınlarında kaza geçirdi. Feci kazada 26 öğrenci yaralandı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 23:36
Üniversite öğrencileri Yozgaz'ta kaza geçirdi, 26 yaralı var

Üniversite öğrencileri Yozgaz'ta kaza geçirdi, 26 yaralı var



Bozok Üniversitesi'ne ait 66 AY 035 resmi plakalı otobüs Akdağmadeni'den Yozgat'a dönüşü sırasında Saraykent Ozan beldesi yakınlarında kaza geçirdi.  Yozgat'ta, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 27 öğrenci ile sürücü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Saraykent ilçesine bağlı Ozan beldesi yakınlarında meydana geldi. 

Akdağmadeni ilçesinden Yozgat'a üniversite öğrencilerini taşıyan Hasan Kızılkaya (39) yönetimindeki Bozok Üniversitesi'ne ait 66 AY 035 resmi plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü ve otobüsteki 26 öğrenci yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Akdağmadeni, Sorgun ve Saraykent ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 27 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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