Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Üniversitede taciz iddiası | Profesör, akademisyen kadını taciz etmiş

Kamuoyunda ekranlarda sarfettiği sözlerle akılda kalan Prof. Dr. B.A. Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan kadın öğretim üyesinin odasını basarak taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

29 Kasım 2022 Salı 12:36
Üniversitede taciz iddiası | Profesör, akademisyen kadını taciz etmiş


Üniversitede taciz iddiası | Profesör, akademisyen kadını taciz etmiş


Türkiye o akademisyeni ekranlarda okuma oranlarıyla ilgili skandal sözleriyle tanıdı. Kocaeli Gazetesi internet sitesinde bugün yer alan habere konu olan ünlü Profesör, Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan Ş.K. adlı kadın akademisyenin odasını basarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım" sözleriyle taciz etti.
Kadın akademisyenin polise haber vermesiyle gözaltına alınan Prof. Dr. B.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Akademi dünyasını karıştıran skandalın ardından Kocaeli'den ayrılan B.A.'nın İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde görev yaptığı biliniyor. 

kocaeligazetesi.com.tr'den Cihat Polat'ın haberine göre, Ş.K. ifadesinde Prof. Dr. B.A.'nın telefonuna el koyduğunu iddia etti.

Söz konusu akademisyen daha önce yaptığı skandal açıklamaların ardından o dönem görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmişti.

DÜN NELER OLDU?

Dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde skandal bir olay meydana geldi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

TACİZCİ PROFESÖR SERBEST BIRAKILDI!

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 


 

Anahtar Kelimeler:
Taciz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Skandal'da yeni geleşme | Sahte doktorsahte doktoru ihbar etti
Skandal'da yeni geleşme | Sahte doktorsahte doktoru ihbar etti
Sahte rezervasyon çetesi 19 sahte şirket kurmuş
Sahte rezervasyon çetesi 19 sahte şirket kurmuş
Aynı evi tam 150 kişiye satmışlar
Aynı evi tam 150 kişiye satmışlar
Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi
Korner direği ile kaleciye saldırı, karşılaşmayı iptal ettirdi
Cenaze aracını kullanmışlar | Tabutlarda esrar taşımışlar
Cenaze aracını kullanmışlar | Tabutlarda esrar taşımışlar
Sahte Doktor Skandalı | Ayşe Özkiraz ameliyata girmiş
Sahte Doktor Skandalı | Ayşe Özkiraz ameliyata girmiş
Depremin ardından Düzce'de hırsızlar ortaya çıktı
Depremin ardından Düzce'de hırsızlar ortaya çıktı
Savcıdan meslektaşına taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Savcıdan meslektaşına taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti
Suriyeli'nin cin çıkarma oyunu cinayetle bitti
Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 2 can kaybı var
Karkamış'a roket saldırısı düzenlendi, 2 can kaybı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim