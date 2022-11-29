

Üniversitede taciz iddiası | Profesör, akademisyen kadını taciz etmiş



Türkiye o akademisyeni ekranlarda okuma oranlarıyla ilgili skandal sözleriyle tanıdı. Kocaeli Gazetesi internet sitesinde bugün yer alan habere konu olan ünlü Profesör, Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan Ş.K. adlı kadın akademisyenin odasını basarak "Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım" sözleriyle taciz etti.

Kadın akademisyenin polise haber vermesiyle gözaltına alınan Prof. Dr. B.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Akademi dünyasını karıştıran skandalın ardından Kocaeli'den ayrılan B.A.'nın İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde görev yaptığı biliniyor.

kocaeligazetesi.com.tr'den Cihat Polat'ın haberine göre, Ş.K. ifadesinde Prof. Dr. B.A.'nın telefonuna el koyduğunu iddia etti.

DÜN NELER OLDU?

Söz konusu akademisyen daha önce yaptığı skandal açıklamaların ardından o dönem görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmişti.

Dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesi’nde skandal bir olay meydana geldi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. B.A., eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek iddiaya göre "Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım" diyerek tehditte bulundu. İkili arasında yaşanan tartışma sırasında B.A., odada bulunan eşyalara da zarar verdi.

TACİZCİ PROFESÖR SERBEST BIRAKILDI!

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, B.A:'yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan B.A., işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



