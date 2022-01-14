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Üniversitede taciz skandalı | Kırıkkale Üniversitesi bu iddia ile çalkalandı

Okulda bir kız öğrencisine taciz içerikli mesajlar gönderen Prof. Dr. H.Ö, iddiaların ardından okuldaki görevinden ayrıldı.

14 Ocak 2022 Cuma 15:44
Üniversitede taciz skandalı | Kırıkkale Üniversitesi bu iddia ile çalkalandı

Üniversitede taciz skandalı | Kırıkkale Üniversitesi bu iddia ile çalkalandı



Kırıkkale Üniversitesi'ndeki taciz skandalının yankıları sürüyor. Olayın duyulmasının ardından apar topar emekli olduğu belirtilen profesörün öğrencilere gönderdiği taciz mesajları ortaya çıktı.


Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrencilere taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilere sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.


Taciz edilen öğrenci H.Ö.'nün, kendisi ve arkadaşlarına gönderdiği cinsel içerikli mesajları sosyal medyadan paylaştı.


Taciz olayının ortaya çıkmasından sonra 58 yaşındaki öğretim görevlisi H.Ö. 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

Son Güncelleme: 14.01.2022 21:32
Anahtar Kelimeler:
Taciz
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