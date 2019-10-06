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Üniversitede taciz skandalına jet soruşturma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversitede görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi

Üniversitede taciz skandalına jet soruşturma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversitede görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi

06 Ekim 2019 Pazar 00:10
Üniversitede taciz skandalına jet soruşturma

Üniversitede taciz skandalına jet soruşturma


Üniversitede kız öğrencilere tacizde bulunduğu öne sürülen bir görevli açığa alınırken, rektörlük adı açıklanmayan bir kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünce, üniversitede görevli bir kişinin kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasına ilişkin, şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirildi


Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki iddialar üzerine konuya ilişkin disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

İddiaların niteliği ve soruşturmanın gizliliği ilkesi gereği, soruşturmanın hassasiyetle tamamlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Disiplin soruşturması sonucunda, hakkında soruşturma yapılan kişinin 'kamu görevinden çıkarılma' cezası ile tecziyesi teklif edilmiş, durum gereği için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına bildirilmiştir. Sürecin en kısa zamanda tamamlanması beklenmektedir. Ayrıca disiplin soruşturması başlar başlamaz, sonucu beklenmeksizin 12 Mart 2019 tarihinde durumun hassasiyeti dikkate alınarak, konu ivedilikle Burdur Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmiş ve konu hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup, adli soruşturma süreci devam etmektedir."

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