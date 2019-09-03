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Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada can verdi...

Alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulan bir yakınının motorsikletiyle piknikten eve dönmek için yola çıkan Derya Gün (23) hayatını kaybetti..

Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada can verdi...

Alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulan bir yakınının motorsikletiyle piknikten eve dönmek için yola çıkan Derya Gün (23) hayatını kaybetti..

03 Eylül 2019 Salı 18:29
Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada can verdi...

Üniversiteli Derya, piknik dönüşü kazada can verdi...


Hayatının baharındaydı. Üniversite sınavlarını kazanmış, yakınlarıyla vedalaşmak için pikniğe gitmişti. Henüz 23 yaşındaki Derya Gün, üniversite sevinciyle bavulunu bile hazırlamış tüm yakınlarıyla vedalaşmıştı. Ailesiyle birlikte gittiği piknikten yakının kullandığı motorsikletle eve giderken meydana gelen kazada can verdi. Motorsikleti kullanan kişinin daha önce iki kez ehliyetine el konulan Volkan Karabacak'ın alkol çıktı.

ŞEHİR TURU ATTILAR


Kütahya’da kazandığı üniversite için Antalya’ya gitmeden önce ailesiyle birlikte piknik yapan 23 yaşındaki Derya Gün, dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosikleti kullanan Volkan Karabacak´ın alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.


Kaza, saat 02.00 sıralarında Fuat Paşa Mahallesi Ahi Evren Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi'ni kazanan Derya Gün, şehirden ayrılmadan önce ailesiyle birlikte dün piknik yapmak için Çamlıca mesire alanına gitti. Gece piknikten akrabası olan Volkan Karabacak’ın kullandığı 39 NU 216 plakalı motosiklete binerek ayrılan Derya Gün, şehir turu attı.


Rıdvan Karabacak motosikletle Ahi Evren Caddesi'ne geldiği sırada virajı alamayarak refüjdeki ağaca çarptı. Kazada metrelerce savrulan Rıdvan Karabacak ve arkasındaki Derya Gün ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Derya Gün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

VALİZİNİ HAZIRLAMIŞTI

Kazayı haber alarak hastaneye gelen Derya Gün’ün yakınları acı haberle sinir krizi geçirdi. Derya Gün’ün bu sabah annesiyle birlikte kaydını yaptırıp, ev tutmak için otomobille Antalya’ya gitmeye hazırlandığı öğrenildi.


SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kütahya´da ailesiyle gittiği piknikten dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Derya Gün (23),Alayunt Mahallesi´ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Motosikleti kullanan Volkan Karabacak´ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören Karabacak'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinde Balıkesir Devlet Hastanesi´ne sevk edildiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 03.09.2019 18:42
Anahtar Kelimeler:
Fuat Paşa MahallesiTrafik KazasıÜniversiteli KızKütahya
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