Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Üniversiteli genç kız, evinde bıçaklı saldırıya uğradı

09 Haziran 2021 Çarşamba 23:49
Üniversiteli genç kız, evinde bıçaklı saldırıya uğradı

Üniversiteli genç kız, evinde bıçaklı saldırıya uğradı


Kadınlara, genç kızlara yönelik şiddet durmak bilmiyor. Sakarya Akyazı'da üniversiteli genç kız, evinde erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı.

Kendi evine balkondan giren bıçaklı saldırgan genç kızın erkek arkadaşı çıktı. B.G. adlı genç kızın boğazını kesen saldırgan, komşuların olayı duymasının ardından olay yerinden kaçtı. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan ise yakalandı

Olay, Akyazı ilçesinde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı U.E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre U.E., tartıştığı B.G.’yi bıçakladıktan sonra balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine de bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaçmaya çalışan U.E. elindeki bıçağı atarak teslim oldu. Boğazı, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan B.G. ise kanlar içerisinde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı B.G., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
 

Son Güncelleme: 09.06.2021 23:55
Anahtar Kelimeler:
SaldırıGenç Kıza SaldırıSon Dakika HaberiAkyazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halime Elma'nın ölümü | Gece yarısı göle girmişti
Halime Elma'nın ölümü | Gece yarısı göle girmişti
Balkonda ateş yapan adamdan akıllara zarar soru
Balkonda ateş yapan adamdan akıllara zarar soru
Karina Demchenko cinayeti | Önce itiraf etti, sonra reddeti
Karina Demchenko cinayeti | Önce itiraf etti, sonra reddeti
Köprü yolunda lüks araç kül oldu, 2 genç kadın zor kurtuldu
Köprü yolunda lüks araç kül oldu, 2 genç kadın zor kurtuldu
LÖSEV midibüsü devrildi, 25 yaralı var
LÖSEV midibüsü devrildi, 25 yaralı var
Fenomen medyuma bıçakla saldıranlar tutuklu yargılanıyor
Fenomen medyuma bıçakla saldıranlar tutuklu yargılanıyor
Bankadan para çeken iş insanına gasp tuzağı
Bankadan para çeken iş insanına gasp tuzağı
Polis memurundan vatandaşa şiddet | 6 ay sonra açıklama
Polis memurundan vatandaşa şiddet | 6 ay sonra açıklama
Bursa'da tacizci sapık korku dolu anlar yaşattı
Bursa'da tacizci sapık korku dolu anlar yaşattı
Düğün hazırlığı yapan genç kıza telefonlu tuzak
Düğün hazırlığı yapan genç kıza telefonlu tuzak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim