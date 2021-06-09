Üniversiteli genç kız, evinde bıçaklı saldırıya uğradı



Kadınlara, genç kızlara yönelik şiddet durmak bilmiyor. Sakarya Akyazı'da üniversiteli genç kız, evinde erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı.

Kendi evine balkondan giren bıçaklı saldırgan genç kızın erkek arkadaşı çıktı. B.G. adlı genç kızın boğazını kesen saldırgan, komşuların olayı duymasının ardından olay yerinden kaçtı. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan ise yakalandı

Olay, Akyazı ilçesinde bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.G. isimli üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı U.E.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre U.E., tartıştığı B.G.’yi bıçakladıktan sonra balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine de bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaçmaya çalışan U.E. elindeki bıçağı atarak teslim oldu. Boğazı, elleri ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan B.G. ise kanlar içerisinde kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı B.G., buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

