Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti





İstanbul'da yaşayan Filiz Kemal adlı kadın, kızının babasının yaşında adam tarafından alıkonulmasını ekranlara taşıdı. Talihsiz kadın, Akan Serkan Adar adlı şahsın, görümcesinin eski kocası olduğunu belirterek "Büyük kızımın cenazesi sırasında kızımla tanışan bu şahıs, Bakırköy'de sahte polis yeleği giyerek dolandırıcılık yapıyor. Gırtlak kanseriyim diyerek para topluyor, kızıma beni düşman etti" diyerek yardım istedi.

ATV'de yayınlanran Esra Erol programında, evlat acısı yaşayan talihsiz kadının, henüz üniversite öğrencisi psikolojik sorunları olan Gülşah Kemal Akan Serkan Adar adlı şahısla kaçtığı ortaya çıktı. Birlikte yaşadığı adamın kızıyla yakın arkadaşı olan Gülşah Kemal'in annesi Filiz Akar, ekranda yetkililerden yardım isterken, canlı yayına katılan Gülşah Kemal annesinin kendisini satmaya çalıştığını iddia etti.

Talihsiz kadına 'O kadın' diye hitap ederek canlı yayına katılan Gülşah Akan sık sık telefonu kapatarak yayından koptu.

Gerçek adı Akan olduğu bildirilen şahısla Gülşah Kemal'in önümüzdeki günlerde nikah kıyacağı öğrenildi.