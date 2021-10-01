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Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti

Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülşah Kemal adlı genç kız, kardeşinin cenazesinde tanıştığı babası yaşındaki adamla kaçtığı ortaya çıktı.

01 Ekim 2021 Cuma 16:43
Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti

Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti



İstanbul'da yaşayan Filiz Kemal adlı kadın, kızının babasının yaşında adam tarafından alıkonulmasını ekranlara taşıdı. Talihsiz kadın, Akan Serkan Adar adlı şahsın, görümcesinin eski kocası olduğunu belirterek "Büyük kızımın cenazesi sırasında kızımla tanışan bu şahıs, Bakırköy'de sahte polis yeleği giyerek dolandırıcılık yapıyor. Gırtlak kanseriyim diyerek para topluyor, kızıma beni düşman etti" diyerek yardım istedi.

ATV'de yayınlanran Esra Erol programında, evlat acısı yaşayan talihsiz kadının, henüz üniversite öğrencisi psikolojik sorunları olan Gülşah Kemal Akan Serkan Adar adlı şahısla kaçtığı ortaya çıktı. Birlikte yaşadığı adamın kızıyla yakın arkadaşı olan Gülşah Kemal'in annesi Filiz Akar, ekranda yetkililerden yardım isterken, canlı yayına katılan Gülşah Kemal annesinin kendisini satmaya çalıştığını iddia etti. 

Talihsiz kadına 'O kadın' diye hitap ederek canlı yayına katılan Gülşah Akan sık sık telefonu kapatarak yayından koptu. 

Gerçek adı Akan olduğu bildirilen şahısla Gülşah Kemal'in önümüzdeki günlerde nikah kıyacağı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteli Kız
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