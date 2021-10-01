Üniversiteli Gülşah Kemal'in annesi, kızını kaçıran adama isyan etti
İstanbul'da yaşayan Filiz Kemal adlı kadın, kızının babasının yaşında adam tarafından alıkonulmasını ekranlara taşıdı. Talihsiz kadın, Akan Serkan Adar adlı şahsın, görümcesinin eski kocası olduğunu belirterek "Büyük kızımın cenazesi sırasında kızımla tanışan bu şahıs, Bakırköy'de sahte polis yeleği giyerek dolandırıcılık yapıyor. Gırtlak kanseriyim diyerek para topluyor, kızıma beni düşman etti" diyerek yardım istedi.
Talihsiz kadına 'O kadın' diye hitap ederek canlı yayına katılan Gülşah Akan sık sık telefonu kapatarak yayından koptu.
Gerçek adı Akan olduğu bildirilen şahısla Gülşah Kemal'in önümüzdeki günlerde nikah kıyacağı öğrenildi.