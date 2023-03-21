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Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit

Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş insanı L.B.'nin, eskiden birlikte olduğu İ.B. adlı erkek tarafından şiddete ve cinsel saldırıya maruz bırakıldığı öne sürüldü.

21 Mart 2023 Salı 16:09
Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit

Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit

Türkiye genelinde kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin acısıyla baş başa bırakıldı. Kadınlara yönelik yönelik her gün şiddet ve taciz haberlerine bir yenisi daha eklendi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, iş insanı L.B., İ.B. adlı erkek ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İ.B. adlı erkek, L.B.'ye boşanma aşamasında olduğunu söyledi. L.B., İ.B.’nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.

ŞİDDET VE TEHDİT

İlişkisini sonlandıran ünlü iş insanı L.B.'ye ısrarla tacizde bulunan İ.B. adlı erkeğin, boşanacağını söyleyerek L.B. ile barışmak istediği iddia edildi. Olay günü İ.B. adlı erkeğin L.B.’nin evine zorla girdiği öne sürüldü.

İ.B. adlı erkeğin, barışma teklifini reddeden L.B.'yi şiddet ve cinsel saldırıya maruz bıraktığı iddia edildi. İ.B. adlı erkeğin, L.B.’ye, "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" diye tehditler savurduğu da ileri sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

L.B. adlı kadın, olayın ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Iş KadınıIş Insanı
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