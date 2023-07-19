Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna'ya çalışanlarından saldırı

İtalyan mutfağının ünlü şefi Danilo Zanna'nın, çalışanlarının saldırısına uğradğı iddiası ortalığı kaşırtırdı. Saldırıya güvenlik görevlilerince müdahale edilirken taraflar karakola götürüldü.

ŞUBE MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE DARBEDİLDİ

TV100'den Barış Ağıl'ın haberine göre, alışveriş merkezi (AVM) Vadi İstanbul’da restoranı bulunan Danilo Zanna, iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir şubesinin müdürü ile birlikte darbedildi. Saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü.

Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna’nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi.

DANİLO ZANNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Danilo Zanna; "Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben, hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler" dedi.