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Ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği taksi Boğaz'a uçtu

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı korku dolu anları anlatan Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık" dedi. Taksi, sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 16:19
Ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği taksi Boğaz'a uçtu

Ünlü model Ece Su Uçkan'ın bindiği taksi Boğaz'a uçtu

Kadıköy'de ünlü model Ece Su Uçkan'ın içinde bulunduğu taksi denize düştü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı korku dolu anları anlatan Uçkan, "Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık" dedi. Taksi, sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.

Akıllara durgunluk veren olay dün akşam saat 22.30 sıralarında Kadıköy Kalamış Marina'da meydana geldi. 22 yaşındaki model Ece Su Uçkan, Ahmet Kaya yönetimindeki taksiye bindi. Marina'ya giren taksi, ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle denize düştü.

Taksi kısa sürede suya gömüldü. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sukan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan taksi sürücüsü ve Uçkan ifade vermek üzere polis merkezine gitti.

"SUYUN ALTINDAYDIK" 

Ece Su Uçkan, "Araçla 2,5  metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi ben de çok iyiyim ucuz kurtulduk. Yüzerek çıktık. Zaten su vardı. Direk kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık" dedi.
Ece Su Uçkan, daha sonra sosyal medya hesabından yaşadığı korku dolu anları anlattı. Taksi ise sabah saatlerinde denizden çıkarıldı.

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Uçtu
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