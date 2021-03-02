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Ünlü olmak isteyen çiğ köfteciye saldırıyor

Afyon'da çiğ köfteciye yönelik saldırının ardından sosyal medya fenomeni haline gelen basurlu vatandaşın yakını, intikam almak için harekete geçti. 

02 Mart 2021 Salı 09:47
Ünlü olmak isteyen çiğ köfteciye saldırıyor

Ünlü olmak isteyen çiğ köfteciye saldırıyor



Acılı çiğ köfte servis ettiği için saldırıya uğrayan Afyon'daki çiğ köfteci bu kez öfkeli bir yakının hedefi haline geldi. Sosyal medya ve haber bültenlerinden geniş yankı bulan saldırı haberinin ardından sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan saldırgan, olay yerinde güvenlik kameraları olduğunu bile bile hakaret dolu saldırı eylemini devam ettirirken Bilal T. isimli genç bira şişeleri ile dükkanın camlarını kırarak bir araca bindirilerek olay yerinden ayrıldı.

Kent merkezi İstiklal mahallesinde faaliyet gösteren çiğ köfteci dükkanına gelen G.Ş., isimli şahıs sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darp etmişti. Olaydan sonra G.Ş., polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. G.Ş., olayın duyulması ve ardından infial etkisi oluşturması üzerine polis tarafından bugün bir kez daha gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken aynı olayın gerçekleştiği çiğ köfteci dükkanına gece saatlerinde bir saldırı daha oldu. İddiaya göre, G.Ş.’nin yakını olduğu öğrenilen saldırgan, dükkanda Bilal T. isimli şahıs olduğu sırada yanındaki iki kişi ile iş yerine geldi.

BİRA ŞİŞESİ İLE DÜKKANIN CAMLARINI KIRDI

Otomobilden inen saldırgan elindeki bira şişesini önce iş yerinin güvenlik kamerasına ardından dükkanına kapı camına attı. Bira şişesi ile camı kıran şahsı yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra kendisini tutan şahıslardan kurtulan saldırgan bu defa iş yeri önündeki yemek yenilen sehpayı iş yerinin vitrin camına defalarca attı. Ardından saldırgan iş yeri önünde servis yapılan motosikleti tekmeleyerek zarar verdi. Saldırgan, yanındaki şahıslar tarafından güçlükle sakinleştirip araca alındıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

ÇALIŞAN KENDİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTI

Yaşananlar karşısında büyük bir şok yaşayan Bilal T., isimli çalışan ise saldırgana ‘ağabeyi ben ne yaptım, benim suçum ne?’ diyerek kendisini korumaya çalıştı. Saldırganın kendisini dışarıya çağırmasına da kulak asmayan Bilal T., daha sonra polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise iş yerinde detaylı bir inceleme yaparak saldırgan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
çig KöfteciSaldırıAfyon
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