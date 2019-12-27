

Ünlü saat mağazasını 10 dakikada soydular

Sadece 10 dakika sürdü, yüzlerce ünlü saat markasını sergilendikleri vitrinleri kırarak talan eden soyguncuların kar maskeleriyle geldiği belirlendi. Silahlı soyguncuların yakalanması için Küçükçekmece polisi çalışmalarını sürdürüyor. Soygun yapılan mağazanın gee bekçisinin silahlı soyguncular tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yeri 10 dakikada soyuldu. Yüzleri maskeli 6 kişi önce güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Ardından saatleri kasalara doldurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinden çalınan saatlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece'de ünlü marka saatlerinin satışı yapıldığı bir dükkân kar maskeli ve silahlı hırsızlar tarafından soyuldu. Soygun anı, dükkânın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 03.55 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokak üzerinde bulunan bir saat deposunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz plakası öğrenilemeyen bir araçla saat dükkanına gelen 6 şahıstan 3'ü önce güvenlik görevlisini silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Daha sonra deponun kapısını kıran 3 hırsız içeride bulunan 9 vitrindeki saatleri çalarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik görevlisi bunun üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek çalışma başlattı.

'10 DAKİKADA SOYMUŞLAR'

Daha sonra açıklamalarda bulunan şirket genel müdürü Ahmet İrfan Nalçacı, "Sabaha karşı 04.00 sıralarında 5, 6 kişi anladığım kadarıyla gece bekçimizden iki, üç tanesi gece bekçimizi ara devriyesinde silah tutmuşlar. Diğerleri de ana kapıyı zorla kırarak mağazaya girip, 10 dakikalık bir soygun yapıp içeriyi soymuşlar. Daha tespit edemedik olay yeri inceleme görevini bitirdikten sonra sayım işlemine geçeceğiz. Şu anda bir tahmin yapamıyoruz. Fotoğrafları çekildi, kayıtları yapıldı, kamera kayıtlarına bakıldı. Toplam ben 9 vitrin saydım kırılıp, boşaltılan dediğim gibi tespitten sonra rakamlarda belli olacaktır" dedi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.