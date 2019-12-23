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Urla ilçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 11:42
Urla ilçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı

Urla ilçe Başkanı Taşoku'na silahlı saldırı


Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Taşoku'nun durumu ciddi. Saldırı haberinin ardından İzmir ve Urla'dan çok sayıda teşkilat mensubu, Tepecik'e gelerek Taşoku'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı. Taşoku'nun, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs tarafından saldırıya uğradığı, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı sonucu ağır yaralandı.

iHA'nın haberine göre olay, Hürriyet Mahallesi 440. Sokak'ta meydana geldi. MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, aracının içerisindeyken motosikletli bir şahıs aracın içerisine doğru ateş etti.

Vücuduna mermi isabet eden Taşoku, ağır yaralanarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini sürdürürken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 

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MHPUrlaUrla Silahlı Saldırıİsmail Taşoku
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