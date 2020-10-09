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Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu

Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasındaki 4 çocuktan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Vatandaşlar ve güvenlik güçleri kayıp çocukları bulmak için çaba harcıyor

09 Ekim 2020 Cuma 23:22
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu

Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu

Henüz 13 -15 yaş arasında ikisi kız, 4 çocuğun aynı gün kaybolduğu Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri alarmda.

Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasındaki 4 çocuktan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Kayıp çocuklardan biri olan Ahmet Yumuk´un (15) annesi Atiye Tanrıverdi, çocukların Kütahya´nın Pazarlar ilçesinde görüldüğü yönünde haberler aldıklarını söyledi.

Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Coşkun, "Eşime 'hayvan barınağına gideceğiz, orada piknik yapacağız' demişler, diğer aliler de gelmişler oralarda aramışlar hiçbir yerde bulamamışlar. Aldığımız haberlere göre dün akşam saatlerinde yolda çocukları gören bir adam durmuş nerelisiniz diye sormuş, onlar da biz Kütahya Pazarlarlıyız demişler, o da ben de oralıyım demiş onları Pazarlar'a kadar götürmüş. Bir an evvel çocuklarımızın bulunması işitiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki gelsinler. Vatandaşlarımızdan ve devletimizden yardım istiyoruz" dedi.

'TELEFONU EVDE KALMIŞ'

Anne S.E. ise dört çocuğun da birlikte görüldüğünü, çocukların beraberlerinde 3 çanta götürdüklerini söyledi. S.E., "Elma, mandalina, salata, domates, poğaça gibi yiyecek malzemesi aldılar. 'Hayvan barınağına gidip geleceğiz' dediler. Kızlarımın telefonu evde kalmış. Çocuklar gece saat dokuza kadar gelmeyince çok korktuk, yetkililere haber verdik" dedi.

Çocuklardan Ahmet Yumuk´un annesi Atiye Tanrıöver ise oğlunun aşçı yardımcısı olarak bir ay önce işe başladığını, dün sabah işe gitmek için saat 06.30 evden çıktığını, iş çıkışı ise eve gelmediğini söyledi. Tanrıöver, çocukların Pazarlar'da görüldüğü yönünde kendisine bilgi geldiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
PazarlarUşakKayıp çocuklar
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