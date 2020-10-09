Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Henüz 13 -15 yaş arasında ikisi kız, 4 çocuğun aynı gün kaybolduğu Uşak'ta polis ve jandarma ekipleri alarmda.
Uşak'ta, yaşları 13- 15 arasındaki 4 çocuktan dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Kayıp çocuklardan biri olan Ahmet Yumuk´un (15) annesi Atiye Tanrıverdi, çocukların Kütahya´nın Pazarlar ilçesinde görüldüğü yönünde haberler aldıklarını söyledi.
'TELEFONU EVDE KALMIŞ'
Anne S.E. ise dört çocuğun da birlikte görüldüğünü, çocukların beraberlerinde 3 çanta götürdüklerini söyledi. S.E., "Elma, mandalina, salata, domates, poğaça gibi yiyecek malzemesi aldılar. 'Hayvan barınağına gidip geleceğiz' dediler. Kızlarımın telefonu evde kalmış. Çocuklar gece saat dokuza kadar gelmeyince çok korktuk, yetkililere haber verdik" dedi.
Çocuklardan Ahmet Yumuk´un annesi Atiye Tanrıöver ise oğlunun aşçı yardımcısı olarak bir ay önce işe başladığını, dün sabah işe gitmek için saat 06.30 evden çıktığını, iş çıkışı ise eve gelmediğini söyledi. Tanrıöver, çocukların Pazarlar'da görüldüğü yönünde kendisine bilgi geldiğini belirtti.