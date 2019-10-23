Uşak'ta yangın faciası, 3'ü çocuk 4 kişi can verdi



Uşak güne yangın faciasıyla başladı. Elmalıdere'de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu öldü, anne hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'taki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.