Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98942
ALTIN
277.877
DOLAR
5.7862
STERLİN
7.4486
EURO
6.4372

Uşak'ta yangın faciası, 3'ü çocuk 4 kişi can verdi

Uşak Elmalıdere Mahallesi'nde yangın faciası. Sabah erken saatlerde çıkan yagında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi can verdi.

Uşak'ta yangın faciası, 3'ü çocuk 4 kişi can verdi

Uşak Elmalıdere Mahallesi'nde yangın faciası. Sabah erken saatlerde çıkan yagında aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi can verdi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:31
Uşak'ta yangın faciası, 3'ü çocuk 4 kişi can verdi

Uşak'ta yangın faciası, 3'ü çocuk 4 kişi can verdi


Uşak güne yangın faciasıyla başladı. Elmalıdere'de bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen baba ve 3 çocuğu öldü, anne hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Elmalıdere Mahallesi 1. Çelikhan Sokak'taki müstakil evde ikamet eden Bülent Yaşar'ın kardeşi Şaban Yaşar'ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, evde bazı eşyaların ve yalıtım malzemelerinin yandığını, aynı aileden 5 kişinin baygın vaziyette olduğunu gördü.

Yangın sonrası çıkan dumandan zehirlenen baba Bülent Yaşar (32), çocukları Muhammed Nurkan (9), Muhammed Furkan (6) ile Aişe Nur Yaşar'ın (3) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, hayati tehlikesi bulunan anne Yasemin Yaşar'ı (27) ise hastaneye kaldırdı.

Olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Anahtar Kelimeler:
UşakYangınElmalıdere
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nuran Gökalp cinayeti | Telefona çıkmadı diye katledildi
Nuran Gökalp cinayeti | Telefona çıkmadı diye katledildi
İstiklal Caddesi'nde bomba paniği
İstiklal Caddesi'nde bomba paniği
Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi
Polatlı'da raylara düşen kadın feci şekilde can verdi
Berber koltuğunda pompalı dehşet
Berber koltuğunda pompalı dehşet
PKK'ya çocuk kaçırmak için Suriye'den gelmişler
PKK'ya çocuk kaçırmak için Suriye'den gelmişler
Elektrikler kesildi, mum yaktı, yangın çıktı ve...
Elektrikler kesildi, mum yaktı, yangın çıktı ve...
Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı
Özlem Er, İbrahim Şilfeler cinayeti | Eski koca dehşet saçtı
Bebek katili PKK, hastaneyi ateşe verdi kaçtı
Bebek katili PKK, hastaneyi ateşe verdi kaçtı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort