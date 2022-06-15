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Üsküdar'da Atatürk Anıtı restore gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi'nin zabıtaları, Atatürk Anıtı'nın restore edilmesi amacıyla boşaltılan İSPARK alanında birbirine girdi. Çıkan kargaşada İBB'nin araçlarına da zarar verildi.

15 Haziran 2022 Çarşamba 20:53
Üsküdar'da Atatürk Anıtı restore gerginliği

Üsküdar'da Atatürk Anıtı restore gerginliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ile Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Yer yer yumruklaşmaların yaşandığı kargaşada İBB araçları zarar gördü.


İstanbul Üsküdar’da Salacak Sahili'nde yer alan ve İSPARK'a ait otopark olan alanda Atatürk Anıtı'nın onarılması ve etrafının temizlenmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Miras ekibi tarafından çalışma gerçekleştirilmek istendi.

İBB'nin ve Üsküdar Belediyesi'nin yetki iddia ettiği alan için İBB tarafından gerçekleştirilmek istenen çalışmaya Üsküdar Belediyesi'ne bağlı Zabıta ekipleri tarafından karşı çıkılarak müdahale edildi. Bunun üzerine Üsküdar Belediyesi'ne ve İBB'ye bağlı zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginlik taraflar arasında arbedeye dönüşürken İBB ekipleri Üsküdar Belediyesi Zabıtası tarafından darbedildi. İBB'nin araçlarına da hasar verildi.

İki belediyenin ekiplerinin yaşadığı gerginlik ve Üsküdar Belediyesi'ne bağlı zabıtaların İBB ekiplerine saldırısı kameralara yansıdı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler tarafları ayırdı. Ancak iki tarafın ekiplerinin de buradaki bekleyişleri sürüyor.

"İBB'YE OTOPARK OLARAK DEVRETTİK"

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekariya Şanlıer yaşananlarla ilgili, şöyle konuştu;

"Yaşanmasını istemediğimiz durumlar meydana geldi. Biz bu alanı İBB'ye otopark olarak devrettik. Yıllardır da işletilen bir alandı. Onun haricinde aynı zamanda resmi dönemlerde tören alanı olarak da kullanılıyordu. Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı. Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik. Tesisimiz hemen yan tarafında Nevmekan ve Hanım Sultanlar Müzemizin olduğu bir alan. Kullanım yetkisi zaten Üsküdar Belediyesi'nde. Biz burayı İBB'ye otopark kullanımı için verdik. Malum İstanbul'un büyük sorunlarından biri otopark problemi. İnsanlar buraya aracını bırakıp, işlerini hallediyor. Bu nedenle amacı doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Biz burada şantiye görmek istemiyoruz. Daha doğrusu ne yapılacağını da bilmiyoruz."

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İBBÜsküdarRestoreZabıtaİSPARK
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