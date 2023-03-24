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Üsküdar'da hastane yangını, bir kişi can verdi

İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınında ilk belirlemelere göre bir vatandaş hayatını kaybetti

24 Mart 2023 Cuma 14:57
Üsküdar'da hastane yangını, bir kişi can verdi

Üsküdar'da hastane yangını, bir kişi can verdi


Anadolu yakasının en önemli sağlık kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı'na ait Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 6. katında yangın çıktı. Yangın sırasında bazı katlarda kalan 100'de fazla hasta tahliye edilirken, yangın İBB itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile söndürüldü.

Üsküdar’da bulunan Sultan Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece yangın çıktı. Yangın söndürülürken İstanbul Valililiği'nden yapılan açıklamada çıkan yangında bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Valilik açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Bu gece saat 02.50 sıralarında İstanbul Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Cerrahi Bloğunda bilinmeyen bir nedenle ani bir yangın çıkmıştır. Ameliyathanelerin bulunduğu altıncı katta başlayan yangına, itfaiye ekipleri tarafından hemen müdahale edilmiştir. İlk etapta Yoğun Bakım Servisi’nde bulunan kritik durumdaki 15 hastamız olmak üzere, diğer servislerde tedavi gören toplam 109 hastamız tedbir amacıyla civardaki hastanelere nakledilmiştir. Bu esnada ağır durumda olan bir yoğun bakım hastamız maalesef vefat etmiştir. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4’ü sağlık, 6’sı itfaiye görevlisi olmak üzere 10 personel tedavi ve gözetim altına alınmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır." 
 

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Üsküdar
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