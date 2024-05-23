Üsküdar'da pastanede silahlı çatışma, 3 ölü var

İstanbul Üsküdar'da akşam saatlerinde bir pastane barışmak için buluşan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Pastane içinde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, yarı, 5 kişi hastanelere kaldırıldı.

Üsküdar'da Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi'ndeki bir kafede kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açtı.

Pastaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden söz konusu olay hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar iİçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştür.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralanmıştır.