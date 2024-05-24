

Üsküdar'da silahlı saldırı | İsrailli Araplar'ın orada ne işi var?

Üsküdar'da çete olduğu iddia edilen iki grup arasında bir kafede çıkan çatışmaya arap asıllı kişilerin de adının karıştığı ortaya çıktı. Üç kişi hayatını kaybettiği, beş kişi yaralandığı çatışma sonrası İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Arapların da yer aldığına dair iddiaları mercek altına aldı.

Cuma günü erken saatlerde İstanbul'da bir kafede iki çete arasında çıkan silahlı çatışmada üç kişi hayatını kaybetti.

Bunun sonucunda beş kişi yaralandı ve bunlardan ikisi tedavi için yakındaki hastanelere nakledildi. Yerel polis soruşturma başlatırken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da İsrailli Arapların da olaya karıştığına dair çeşitli haberleri araştırıyor.

AYAZAMA CADDESİ'NDE NE OLMUŞTU?

Olay, akşam saatlerinde Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup barışmak üzere kafede bir araya gelmişti. Grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüş, 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayda taraflardan Veli Hakan Karataş olay yerinde, Tamer Kazan ve Okan Güner kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan M.K., M.A., İ.A.,, M.K., ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda kovan bulundu. Olaya karıştığı ve silah kullandığı tespit edilen F.Ö. ve kahvehane işletmecisi C.Y. emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.