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Utanç verici hırsızlık | Kız çocuklarının hayallerini çaldılar

İzmit'te gelirinin tamamı kız öğrencilerin eğitim masrafları için gönderilecek olan çilek tarlası hırsızlar tarafından talan edildi.

23 Mayıs 2024 Perşembe 22:39
Utanç verici hırsızlık | Kız çocuklarının hayallerini çaldılar






Utanç verici hırsızlık | Kız çocuklarının hayallerini çaldılar

Hırsızlık olayları hızla artarken, 'Utanmazlığın böylesi görülmedi' dedirtecek haber İzmit'ten geldi. İzmit Belediyesi tarafından 13 dönümlük alana dikilen ve hasadı yapılıp geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan yaklaşık 500 kilogram çilek çalındı. Yaşanan hırsızlık sebebi ile Çilekköy’de yapılacak hasat şenliği iptal edildi.

İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasada hazırlanıyordu. Yurttaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. 

Bugün gerçekleşecek hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti. Etkinlik yaşanan hırsızlık nedeniyle iptal edildi. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz geçtiğimiz akşam hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy’ü ziyaret ederek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. 

Obuz, yaklaşık 500 kilogram çileğin çalındığı alanda inceleme yaptı. Çayırköy’de bulunan arazinin giriş kapısının ve kenarında bulunan tel çitlerin bazı noktalardan zorlandığı görüldü.


“KIZ ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI OLACAKTI”

Hasat şenliği öncesinde hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy’de incelemelerde bulunan Başkan Yardımcısı Obuz, “Belediyemizin Çayırköy’de bulunan 13 dönümlük arazisinde Çilek Hasadı etkinliğimiz olacaktı. Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı. Bu her sene yaptığımız ve başkanımızın çok önemsediği bir uygulama. Dün akşam karalama amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı yapıldı bilmiyoruz ama bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu olayı inşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez” dedi.

“BU OLAYI ASLA KAPATMAYACAĞIZ”

Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, “İleriki tarihlerde kız öğrencilerimiz için bu hasat şenliğini ne pahasına olursa olsun en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Kız öğrencilerimize eğitim katkısı sağlayacağız. Öğrencilerimizin üzülmemelerini istiyoruz. Bizler bu olayı asla kapatmayacağız ve sürekli gündeme getireceğiz. O yüzden emniyet güçlerinin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 23.05.2024 23:47
Anahtar Kelimeler:
ÇİLEKHırsızlıkÇilekköyIzmit
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