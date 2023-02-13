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Utanmaz müteahhit lüksüne harcadığı parayı yaptığı binalardan çalmış

Deprem felaketinde çöken Özkan Golden City sitesi müteahhidi Mehmet Özkan son yıllarda lüks yaşantısından hiç ödün vermemiş. Tutuklanan şahsın evinde kaplan beslediği lüks yatıyla sık sık mavi turlara çıkıyor.

13 Şubat 2023 Pazartesi 19:05
Utanmaz müteahhit lüksüne harcadığı parayı yaptığı binalardan çalmış

Utanmaz müteahhit lüksüne harcadığı parayı yaptığı binalardan çalmış



Türkiye'yi sarsan deprem felaketinde hırsız çürük müteahhitlerin imar yönetmeliklerini delik deşik ederek yaptığı, milyonlarca lira paraya vatandaşlara sattığı binalar canlara mal oldu. Lüks şatafatlı yaşamları, AKP'ye olan yakınlıkları, hatta belediye başkanı olmaya bile cesaret edecek kadar cürretkarlıklarıyla öne çıkan müteahhitler binlerce yurttaşın ölümüne neden olurken, bazılarının kazandığı haksız kazançla şımarıkça yaşam tarzları sürdüğü ortaya çıktı.

EVİNDE İKİ KAPLANA MİLYONLAR HARCAMIŞ

Hatay’da yerle bir olan ve yüzlerce kişiye mezar olan Özkan Golden City sitesini yapan Özkan Kardeşler İnşaat’ın sahibi Mehmet Özkan, 2019 yılında AKP Antakya’dan belediye başkanlığına aday olmuş. Evinin bahçesinde iki kaplan besleyen Metin Özkan, kaplanlara gösterdiği özeni daire sattığı insanlara gösterseydi şu an yüzlerce insan hayatta olacaktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde yüzlerce insana mezar olan Özkan Golden City bloklarını yapan Özkan Kardeşler İnşaat, 2017 yılında yaptığı binalar için “depreme dayanıklı C-35 betonu ve TSE analizli demir kullanıldığı”nı söyleyerek daire satmıştı. Özkan Kardeşler İnşaat’ın sahibi Mehmet Özkan, sitede spor salonu ve gerçek silahlarla atış poligonu olduğu bilgisine de ilanlarda yer vermişti.

"REİSİN EMRİNDEYİZ"

AKP’de siyaset yapan Mehmet Özkan, 2019 yılında Antakya Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuş, ancak aday gösterilmemişti. Partinin kongrelerine de katılan Özkan'ın “Dava adamıyız her daim reisin emrindeyiz” paylaşımını yaptığı ve inşaattan kazandıklarıyla da lüks bir yaşam sürdüğü görülüyor.

RÜŞVET ÇARKININ BAŞINDAKİLERLE

Sık sık yurtdışı gezilerine çıkan, Çeşme’de tekne gezintileri yapan Metin Özkan'ın, Hatay’da “Ali Dibo” çetesi olayında adı geçen ve rüşvet çarkının başındaki isimlerden biri olduğu söylenen Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve AKP Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile resimleri bulunuyor.

Son olarak Mehmet Özkan inşaatlarında sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı olarak sığınmacı işçi çalıştırdığı iddiasını haber yapan yerel gazetelere de dava açmış ancak kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DepremMüteahhid
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