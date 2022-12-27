Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Utanmıyor musun bu resmi çekmeye | Sakın tıklamayın

Teknolojiyi kullanan dolandırıcılar, vatandaşları tuzağa düşürmek için ahlaki duyguları da istismar ediyor. Telefona gelen 'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?' mesajına sakın tıklamayın

27 Aralık 2022 Salı 17:38
Utanmıyor musun bu resmi çekmeye | Sakın tıklamayın


Utanmıyor musun bu resmi çekmeye | Sakın tıklamayın


Telefon dolandırıcıları bir yazılım aracılığıyla vatandaşları tuzağa düşürüyor. Bursa’da telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajının altındaki linke tıklayan Aykut Yakut 62 bin lirasından oldu.

Dolandırıcıların kurdukları tuzak 'pes' dedirtti. Telefonuna gelen “Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” mesajını gören Aykut Yakut, bir anlık merakına yenilip mesajın altındaki linke tıkladı.

Virüs girmesiyle telefonu kapanan Yakut’un rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı mesaj iletildi. Dolandırıldığını fark eden Aykut Yakut bankaya gitti. Hesabından 40 bin lira, kredi kartından ise 22 bin lira çekildiğini fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa suç duyurusunda bulunan Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. 

"MERAK EDİP TIKLADIM"

Kendisine kurulan tuzağı anlatan dolandırıcı mağduru Aykut Yakut, “‘Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?’ şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda link vardı, ben de merak edip tıkladım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin lira hesabımdan havale edilmiş” ifadelerini kullandı. 

KALAN PARASINI ZOR KURTARDI 

Dolandırıldığını fark eden Yakut, “Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı” dedi. 

"ZOR DURUMDAYIM"

Başkalarının da benzer yöntemle dolandırılabileceğini belirten Yakut, “Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MesajSMSTelefon Dolandırıcısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İclal Şimşek cinayeti | Katil babası çıktı
İclal Şimşek cinayeti | Katil babası çıktı
Bolu Belediye Başkanına bıçaklı saldırı girişimi
Bolu Belediye Başkanına bıçaklı saldırı girişimi
Kübra Tavas'ın ölümü | Karnında bebeğiyle can verdi
Kübra Tavas'ın ölümü | Karnında bebeğiyle can verdi
Ambulansa yol vermeyen magandalara ağır ceza
Ambulansa yol vermeyen magandalara ağır ceza
Sahte Almancı sahte euro ile dolandırmış
Sahte Almancı sahte euro ile dolandırmış
Hırsızlık yapmaya çocuklarıyla giden çeteye şok baskın
Hırsızlık yapmaya çocuklarıyla giden çeteye şok baskın
'Ciciş kardeşler'in evine polis baskını
'Ciciş kardeşler'in evine polis baskını
Sema Öğretmen'in ölümüne neden olan sürücü | Bilincimi kaybettim
Sema Öğretmen'in ölümüne neden olan sürücü | Bilincimi kaybettim
Genç kadın çocuklarıyla birlikte balkondan atladı
Genç kadın çocuklarıyla birlikte balkondan atladı
Konya'da öğrencilere MİT yalanıyla istismar tuzağı
Konya'da öğrencilere MİT yalanıyla istismar tuzağı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim