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Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler

Uygur Türkü işadamı Saimait Aierken'i Çapa'da vuran suikastçilerin, cinayeti bin dolar karşılığında işlediği ortaya çıktı. 

Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler

Uygur Türkü işadamı Saimait Aierken'i Çapa'da vuran suikastçilerin, cinayeti bin dolar karşılığında işlediği ortaya çıktı. 

15 Kasım 2019 Cuma 18:08
Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler

Uygür Türkü Saimait Aierken'i bin dolara öldürmüşler


Altlarında sahte diplomatik plakalı lüks cip ile İstanbul Çapa'da bir kafeteryada otururken silahlı saldırı ile katledilen Doğu Türkistanlı Saimait Aierken cinayetinin katil zanlılarının sorgulaması tamamlandı. Polis ekipleri soruşturma sırasında önemli detaylara ulaştı. Suikastçi ekibin cinayeti bin dolar karşılığında işlediği belirlenirken, Kırkız ve Suriye uyruklu tetikçilerin daha önce Suriye'de terörist eylemlerde bulunduğu belirlendi. Üzerlerinde 13 ayrı sahte kimlik ve geçici oturum belgesi çıkan tetikçilerin Suriye'ye kaçmaya hazırlandığı belirlendi. 

Fatih, Çapa'da beş gün önce bir kafeteryada oturan Uygur Türkü Saimait Aierken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Görgü tanıklarını ifadelerine göre olayın şüphelisi sakin bir şekilde Saimait Aierken'in yanına yaklaştı, bir anda susturucu takılmış tabancasını çekerek cinayeti işledi ve olay yerinden ayrıldı. Kafeteryanın güvenlik kameralarının cinayet anını görüntülediği ortaya çıktı.

YABANCI UYRUKLU ÇIKTILAR

Olayla ilgili çalışma yapan polis şüphelilerin izini Adana'da buldu. Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstihbarat Dairesi Başkanlığı ile Adana Emniyet Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinden Suriyeli olduklarını gösteren kimlikler çıkan iki şüphelinin kimliklerinin sahte olduğu tespit edildi. Şüphelilerin gerçekte Kırgızistan uyruklu Hüseyin Ahmet A. ve Abdullah E. olduğu belirlendi.

TETİKÇİ PROFESYONEL

Şüphelilerin Suriye içinde bazı çatışma bölgelerinde terörist olarak yer aldıkları öğrenildi. Yapılan aramalarda 6 cep telefonu, 13 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi bulundu. İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorgulanmasının ardından 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 5'e çıktı. İncelenen görüntülerde tetikçinin sakin bir şekilde gelip saldırıyı gerçekleştirdiği görüldü. Tetikçinin silah kullanmada profesyonel olduğu belirtildi.

ARACI OLAYDAN ÖNCE YIKADILAR

Zanlıların olay öncesi görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin olay öncesi saldırıda kullanacakları aracı oto yıkamacıda yıkadıkları tespit edildi.

BİN DOLAR ALDI 

Şüphelilerin olaydan iki hafta önce İstanbul'a geldikleri ve hedeflerindeki Saimait Airken'e yönelik keşif yaptıkları tespit edildi.
Katil zanlısının bin dolar karşılığında olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Olayın nedeninin ve azmettiricinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Polis Kırgısiztan basınında çıkan 700 milyon dolarlık hesaplaşma iddiasını da mercek altına aldı. Gözaltı süreleri dolan şüpheliler adliyeye gönderildi.
 

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