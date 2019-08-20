Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
96260
ALTIN
276.249
DOLAR
5.7081
STERLİN
6.8985
EURO
6.3248

Uyuşturucu satıcıları polis ekibine saldırdı

Uyuşturucu ticareti yapan iki grubun kavgasına müdahale eden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan vurularak öldürüldü.

Uyuşturucu satıcıları polis ekibine saldırdı

Uyuşturucu ticareti yapan iki grubun kavgasına müdahale eden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan vurularak öldürüldü.

20 Ağustos 2019 Salı 15:48
Uyuşturucu satıcıları polis ekibine saldırdı

Uyuşturucu satıcıları polis ekibine saldırdı

Siirt'te, uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahaleye giden polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru hafif yaralanırken, saldırgan ölü ele geçirildi...

Siirt merkezdeki Algül Mahallesi'ndeki Molla Halil Medresesi önünde, dün gece saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapan 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Mahalle sakinleri kavgayı polise ihbar etti. Hemen verilen adrese gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi.

BİR POLİS HAFİF YARALANDI

DHA'daki habere göre bu sırada kavga eden gruptan polise ateş açıldı. Polisler de karşılık verince silahlı çatışma çıktı. Çatışmada bir polis memuru hafif yaralandı. Polisi yaralayan tabancayı ateşleyen saldırgan ise ölü ele geçirildi.

KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Yaralı polis memuru kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için arama başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:
SiirtUyuşturucuPolise Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veresiye alkol kavgası, Sarhoş kadın ortalığı karıştırdı
Veresiye alkol kavgası, Sarhoş kadın ortalığı karıştırdı
İngiliz kızın boğazını kesen zanlı İzmir'de yakalandı
İngiliz kızın boğazını kesen zanlı İzmir'de yakalandı
Hakkari'de operasyon, 6 terörist öldürüldü
Hakkari'de operasyon, 6 terörist öldürüldü
Magandalardan SIM kartı baskını 
Magandalardan SIM kartı baskını 
16 katlı binada yangın | Hızla tahliye edildi
16 katlı binada yangın | Hızla tahliye edildi
Halk otobüsünde cinsel saldırı zanlısı sınır dışı edilecek!
Halk otobüsünde cinsel saldırı zanlısı sınır dışı edilecek!
PKK'lı teröristler hendekleri petrolle doldurup ateşe verdi
PKK'lı teröristler hendekleri petrolle doldurup ateşe verdi
Aksaray'da feci kaza, aynı aileden 3 kişi can verdi 
Aksaray'da feci kaza, aynı aileden 3 kişi can verdi 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort