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Uyuşturucu satışına engel olmak isteyen gençlere silahlı saldırı

Kendi mahallelerinde uyuşturucu satışını engellemek isteyen gençler silahlı saldırıya uğradı. 

Uyuşturucu satışına engel olmak isteyen gençlere silahlı saldırı

Kendi mahallelerinde uyuşturucu satışını engellemek isteyen gençler silahlı saldırıya uğradı. 

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:34
Uyuşturucu satışına engel olmak isteyen gençlere silahlı saldırı

Uyuşturucu satışına engel olmak isteyen gençlere silahlı saldırı


Mahalle aralarında uyuşturucu satışı yaptığı iddea edilen M.A adlı zanlı silahla iki kişiyi yaraladı. 
Bursa'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. adlı genç ile uyuşturucu satışını engellemeye çalışan gençler arasındaki tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş açan M.A., tartıştığı gençlerden birini ve olay yerine gelen başka bir genci yaraladıktan sonra kaçtı

Bursa'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A., uyuşturucu satışını engellemeye çalışan 2 genci silahla vurdu.

SİLAHLA VURDU KAÇTI

Olay dün gece merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Edinilen ilk bilgilere göre, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen M.A. (25) ile satış yapmasını engellemeye çalışan Mehmet Muhittin S. (23) arasında tartışma çıktı. M.A.'yı uyuşturucu satmaması için uyaran Mehmet Muhittin S.'ye arkadaşları da destek verdi. Başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavganın büyümesiyle belindeki tabancayı çıkaran M.A., Mehmet Muhittin S.'ye 2 el ateş etti. Vücuduna iki kurşun isabet eden Mehmet Muhittin S., kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinden ateş ederek uzaklaşan M.A.'nın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oturan Batuhan T.'nin (19) de bacağına isabet etti. Olayın ardından M.A., plakası öğrenilemeyen otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Muhittin S. arkadaşları tarafından otomobille, Batuhan T. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane acil servisinde tedavi altına alınan gençlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgadan sonra kayıplara karışan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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