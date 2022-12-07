

Uzman çavuş sahte avukat çıktı

Yol kontrolü sırasında üzerinde sahte avukat kimliği, çantasında avukat cübbesi ile yakalanan uzman çavuş kendini "Avukatlık mesleğine duyduğum sevgiden dolayı hep yanımda taşıyorum" cevabını verdi.

Iğdır'da polislerin yaptığı kimlik kontrolü sırasında Semih Baykır adlı kişi, polislere avukat olduğunu belirtip kimliğini ibraz etmedi. Olay, emniyete kadar gidince S.B'nin avukat değil, uzman çavuş olduğu ve sahte evrak düzenlediği ortaya çıktı.



Burada S.B'nin aslında avukat olmadığı, Urfa 20. Zırhlı Tugay'da uzman çavuş olduğu ortaya çıktı. Semih Baykır, "Yanında neden avukat cübbesi taşıyorsun?" sorusuna "Avukatlık mesleğine duyduğum sevgiden dolayı yanımda taşıyorum" yanıtını verdi. Ayrıca Baykır'ın yanında taşıdığı çantadan da sahte bilgilerle düzenlenmiş mahkeme kararları, hukuki terimler içeren belgeler bulundu.

Semih Baykır, Iğdır Emniyeti'nde verdiği ifadede, Kıbrıs Teknoloji ve Bilim Fakültesi'nin çevrimiçi üniversitesinden hukuk fakültesi mezunu olduğunu ancak mezun olduğunu kanıtlayamayacağını söyledi.

Baykır, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı.