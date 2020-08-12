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Vali miras yüzünden silaha sarıldı, 2 ölü var

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, miras tartışması yüzünden silaha sarıldı, annesi ve kardeşini katletti.  Vali Polat polis tarafından yakalandı,

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:45
Vali miras yüzünden silaha sarıldı, 2 ölü var

Vali miras yüzünden silaha sarıldı, 2 ölü var



Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin insani yardımlar operasyonundan sorumlu isim Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ile Annesi İkbal Polat'ı evinde vurarak kaçtı.

Bir süredir aile içinde devam eden miras tartışmasının kavgaya dönüştüğü evden 10 kez silah sesi duyulduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan vali yardımcısı polat gece yarısı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.


GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, annesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat'ı gözaltına aldı.

Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.

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