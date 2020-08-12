Vali miras yüzünden silaha sarıldı, 2 ölü var
Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin insani yardımlar operasyonundan sorumlu isim Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ile Annesi İkbal Polat'ı evinde vurarak kaçtı.
Bir süredir aile içinde devam eden miras tartışmasının kavgaya dönüştüğü evden 10 kez silah sesi duyulduğu öğrenildi. Saldırının ardından kaçan vali yardımcısı polat gece yarısı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı.
GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerine giderek incelemede bulundu.