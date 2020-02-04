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Van'da çığ düştü...Çığ altında kalanlar var

 Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine çığ düştü.

04 Şubat 2020 Salı 20:00
Van'da çığ düştü...Çığ altında kalanlar var

Van'da çığ düştü...Çığ altında kalanlar var

   Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine çığ düştü. Van-Bahçesaray kara yolunda minibüsün üzerine çığ düştü. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Minibüste 10-15 kişi gibi değişik sayıda vatandaş olduğu söyleniliyor. Bölgede telefonlar çekmediği için net bilgi alamıyoruz. Bölgede tipi de var" dedi. Ekiplerin olay yerine vardığını söyleyen Vali Bilmez, "İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtaracağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapan greyderin arkasında uyarılara rağmen giden minibüsün üzerine çığ geldiğini belirterek şunları söyledi:

* 33. kilometrede tünele varmadan greyder önde çalışıyor, arkadan da minibüs gidiyor.

* Uyarı olmasına rağmen minibüs gidiyor. O ara çığ geliyor.

* 112 acil servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve kara yolları ekiplerimiz bölgeye ulaştı.

* Bölgede telefonlar çekmediği için net bilgi alamıyoruz.

* Bölgede tipi de var. Ben de birazdan olay yerine gideceğim.

 NTV’ye telefonla bağlanan Van Valisi, ekiplerin olay yerine vardığını söyledi.

   Telefonların çekmediğini ifade eden Vali Bilmez, “İnşallah vatandaşlarımızı sağ salim kurtaracağımızı umuyorum” şeklinde konuştu.

“Minibüste 10-15 kişi olduğu düşünülüyor” bilgisini paylaşan Vali, minibüsün Van merkez ile Bahçesaray ilçesi arasında çalıştığını da sözlerine ekledi.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Vançığ
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