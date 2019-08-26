Vatandaş sapığı bayıltana kadar dövdü



Sokakta küçük yaşta kız çocuklarını taciz eden 63 yaşındaki adamın cebinde saç tokaları, kesme kalıp sabunlar ve 4 metre uzunluğunda tel kablo çıktı. Tacizci sapığı yakalayan vatandaşlar bayıltana kadar dayak atarak polise teslim etti. Aynı kişinin daha önce üç kez vatandaşların elinden kaçtığını belirten görgü tanıkları, uzun süredir mahallede çocukları rahatsız ettiğini iddia ettiler.

Adana'da tacizciye linç girişimi! Kız çocuklarını taciz ettiği iddia edilen 63 yaşındaki şüpheli Ü.Z., mahalleli tarafından yakalandıktan sonra linç edilmek istendi. Polis ekipleri tarafından kurtarılan tacizci Ü.Z., gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden 16 adet toka, sabun ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi

KIZ ÇOCUKLARINI TACİZE KALKIŞTI

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nden, iddiaya göre, Ü.Z. (63),2 haftadır aralıklarla mahalleye gelip küçük kız çocuklarını taciz etti. Ü.Z. son olarak mahalleye geldiğinde H.C.’nin kızı Z.C. (6) ile yeğeni Z.C .’yi (5) taciz etmeye kalkıştı. Bu sırada H.C. tacizi evinin balkonundan gördü ve şüpheliyi yakalayıp polise haber verdi.

ÜZERİNDEN 4 METRE KABLO ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre mahalledeki diğer vatandaşlar ise Ü.Z.’yi linç etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi kurtardı ve baygın halde ekip aracına bindirip önce Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirdi, ardından Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü. Ü.Z.’nin polis merkezinde yapılan üst aramasında 16 tane toka, kesme kalıp yeşil sabunlar ve 4 metre kablo çıktığı öğrenildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu sırada H.C. gazetecilere, “Çocuğumu taciz etti. Çocuklarımızın üstünü başını çıkarıp taciz ediyor. Geçen gün 3 kere takip ettik kaçtı, sonunda yakaladık. Tanımıyoruz” diye konuştu. Başka bir mahalle sakini ise, “İnsanlar nasıl çocukları taciz eder. Bunlar bizim bacılarımız. Böyle insanlar Türkiye’yi bozuyorlar. Ağır ceza almalarını istiyoruz” dedi. Ü.Z. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.